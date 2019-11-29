Пт, 29.11.2019
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Открытие IKEA в Риге и Trakās Dienas отдыхают! Драки и давка Чёрной пятницы

ФОТО: Reuters/ScanPix

Сегодня весь мир "отмечает" Чёрную пятницу - самую большую распродажу года. И если в Латвии шопоголики в этот день ведут себя сравнительно спокойно, то в Америке этот день можно сравнить с массовым психозом. 

По данным организации Black Friday Global, в Чёрную пятницу около 40% латвийцев ищут скидки в магазинах, и лишь 24% выбирают для покупок интернет. Всего в "безумной гонке" Black Friday в Латвии в 2018 году участвовало 42% жителей.

Также установлено, что интерес жителей Латвии к распродаже Чёрной пятницы в течение последних пяти лет вырос на 456%. 

В среднем латвийцы в этот день готовы потратить на покупки 134 евро.

Галерея: Чёрная пятница в Риге

Однако ни один латвиец не стоит рядом с жителем США, где средний чек в Чёрную пятницу составляет 400 долларов. 

Сразу после Дня благодарения Америка традиционно впадает в безумие. И имя ему - Чёрная пятница.

То, что происходит в США в этот день, наглядно иллюстрирует следующее видео. Присаживайтесь поудобней, и смотрите - распродажа в магазине Victoria's Secret. Чаттануга, штат Теннесси.

Ещё одно видеодоказательство массового психоза из Майями, штат Флорида.

А вот, что происходит в этот день в Нью-Йорке в одном из популярнейших магазинов США Macy's. 

ФОТО: Reuters/ScanPix

Не устали? Вот вам ещё одно видео!

Как в Чёрную пятницу сэкономить на 100%? Оставаться дома и сохранять спокойствие!  

Привет из Южной Каролины! 

Перемещаемся в Бразилию. Жителям этой страны также не чуждо желание потолкаться (да что там, даже подраться) за товары со скидкой. 

ФОТО: EP/Scanpix

Посмотрите это видео, и убедитесь сами!

Кстати, удивительно, как канадцы отличаются от своих соседей. У них "хаос" выглядит так:

Это пожалуй, самый "дисциплинированный хаос", который только можно где-либо увидеть! 

Отсутствие хаоса было зафиксировано и в Великобритании - работники магазина электроники вместе с журналистами, которые желали запечатлеть на фото невероятные толпы, открыли двери магазина, перед которыми находился один-единственный покупатель. 

Портал Ladbible пишет, что молодого человека зовут Марсель, и он пришел в магазин чтобы забрать свой предварительно заказанный ноутбук. 

Впечатляет? Однако не спешите обзывать американцев "жертвами культуры потребления"!

Вспомните, какой ажиотаж вызвало открытие магазина IKEA в Риге, и что происходит в торговом центре Stockmann во время традиционных "Сумасшедших дней".

Галерея: Открытие магазина IKEA в Риге 

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