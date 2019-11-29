Открытие IKEA в Риге и Trakās Dienas отдыхают! Драки и давка Чёрной пятницы

По данным организации Black Friday Global, в Чёрную пятницу около 40% латвийцев ищут скидки в магазинах, и лишь 24% выбирают для покупок интернет. Всего в "безумной гонке" Black Friday в Латвии в 2018 году участвовало 42% жителей.

Также установлено, что интерес жителей Латвии к распродаже Чёрной пятницы в течение последних пяти лет вырос на 456%.

В среднем латвийцы в этот день готовы потратить на покупки 134 евро.

Галерея: Чёрная пятница в Риге

Однако ни один латвиец не стоит рядом с жителем США, где средний чек в Чёрную пятницу составляет 400 долларов.

Сразу после Дня благодарения Америка традиционно впадает в безумие. И имя ему - Чёрная пятница.

То, что происходит в США в этот день, наглядно иллюстрирует следующее видео. Присаживайтесь поудобней, и смотрите - распродажа в магазине Victoria's Secret. Чаттануга, штат Теннесси.

CHAOS: Victoria's Secret employee climbs to safety on display table surrounded by #BlackFriday shoppers https://t.co/sGmzdbxUR6 pic.twitter.com/AnAjmYpRCn — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 24, 2018

Ещё одно видеодоказательство массового психоза из Майями, штат Флорида.

А вот, что происходит в этот день в Нью-Йорке в одном из популярнейших магазинов США Macy's.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Не устали? Вот вам ещё одно видео!

Как в Чёрную пятницу сэкономить на 100%? Оставаться дома и сохранять спокойствие!

Black Friday Special - save 100% - stay at home and have a peace of mind pic.twitter.com/QNbcwOx0Pp — Mzilikazi wa Afrika (@IamMzilikazi) November 23, 2018

Привет из Южной Каролины!

BLACK FRIDAY CHAOS: Shoppers descended on a South Carolina Walmart Thursday to get a jump on their Black Friday shopping -- and things got a little out of hand. https://t.co/ARHbLbT0cZ pic.twitter.com/1ACH9WPtPS — CBS News (@CBSNews) November 23, 2018

Перемещаемся в Бразилию. Жителям этой страны также не чуждо желание потолкаться (да что там, даже подраться) за товары со скидкой.

ФОТО: EP/Scanpix

Посмотрите это видео, и убедитесь сами!

Кстати, удивительно, как канадцы отличаются от своих соседей. У них "хаос" выглядит так:

Black Friday chaos in Canada. pic.twitter.com/JEweQcx1Ct — Khalil Sehnaoui (@sehnaoui) November 24, 2017

Это пожалуй, самый "дисциплинированный хаос", который только можно где-либо увидеть!

How Canada does door crasher #BlackFriday sales. This is so Canadian it hurts lmao pic.twitter.com/MkMPUoDW8m — Cause We're Canadian (@MadelnCanada) November 24, 2017

Отсутствие хаоса было зафиксировано и в Великобритании - работники магазина электроники вместе с журналистами, которые желали запечатлеть на фото невероятные толпы, открыли двери магазина, перед которыми находился один-единственный покупатель.

Портал Ladbible пишет, что молодого человека зовут Марсель, и он пришел в магазин чтобы забрать свой предварительно заказанный ноутбук.

Впечатляет? Однако не спешите обзывать американцев "жертвами культуры потребления"!

Вспомните, какой ажиотаж вызвало открытие магазина IKEA в Риге, и что происходит в торговом центре Stockmann во время традиционных "Сумасшедших дней".