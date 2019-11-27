Линда Шульц по биологическому происхождению является мужчиной, но уже более 30 лет борется за возможность быть женщиной. У Линды, также как у тысячи других людей на планете, - гендерная дисфория, которая в Латвии, хоть и мало изучена, является актуальным явлением.

Как помочь молодым людям с расстройствами гендерной идентичности - об этом портал TVNET расспросил двух экспертов - профессора Университета Торонто Кеннета Закера и руководителя Подросткового ресурсного центра Нила Константинова.

Изучено и доказано, что

дети с гендерной дисфорией подвержены одному из самых высоких рисков самоубийства - около половины из них хотят убить себя, и почти каждый четвертый пытался реализовать этот план.

В целях снижения уровня самоубийств среди детей и подростков в Латвии в настоящее время организуется обучение работе с несовершеннолетними, у которых диагностирована гендерная дисфория.

Чтобы помочь латвийским экспертам внедрить эффективный алгоритм в своей работе, в Латвию прибыл Кеннет Закер - всемирно известный профессор, изучающий расстройства половой идентичности детей и подростков.

Закер руководил клиникой по гендерной идентичности для детей в Канаде, опубликовал более 100 исследований по этому вопросу и является автором нескольких учебников. Он также является главным редактором международного академического журнала Archives of Sexual Behaviour.

ФОТО: LETA

- В Интернете можно встретить два термина - расстройство гендерной идентичности и гендерная дисфория. Какой их этих терминов является более корректным?

- В настоящее время используется термин гендерная дисфория, который заменил ранее широко используемый термин нарушение гендерной идентичности. Сам термин гендерная идентичность относится к базовому самосознанию ребенка, молодого или взрослого человека, как мальчика или девочки, так мужчины или женщины. В большинстве случаев гендерная идентичность человека совпадает с его биологическим полом.

В свою очередь, гендерная дисфория означает, что то, как вы чувствуете свою гендерную идентичность, не совпадает с вашим биологическим полом.

Например, мужчина, который является мужчиной биологически, психологически чувствует себя женщиной, и наоборот.

- Как вы объясняете возникновение гендерной дисфории? Это вопрос психологического, биологического или социального характера?

- Прекрасный вопрос! Эксперты в этой области еще не пришли к четкому и единому мнению на сей счет и не дали полного ответа относительно проблемы гендерной дисфории. Одна точка зрения заключается в том, что развитие этой дисфории обусловлено как биологическими, так и психологическими факторами. Позвольте мне привести один пример, который иллюстрирует сложность этой проблемы, а именно исследование идентичных и неидентичных близнецов.

Некоторые исследования показывают, что

гендерная дисфория чаще встречается у идентичных близнецов, чем у неидентичных, что позволяет нам сделать вывод, что у гендерной дисфории есть какое-то генетическое происхождение.

Однако, несмотря на вышесказанное, все еще довольно много случаев, когда только один из идентичных близнецов имеет гендерную дисфорию. Следовательно, она основана не только на генетическом происхождении.

В последние пять-десять лет особое внимание уделялось изучению конкретных областей мозга. Некоторые исследования показывают, что определенные поля мозга у людей с гендерной дисфорией отличаются от полей у людей, у которых нет этой дисфории. Эта область исследований действительно интересна.

Есть также несколько гипотез в области психологии.

Некоторые эксперты разделяют одну точку зрения: гендерная дисфория обусловлена как психологическими, так и психосоциальными причинами.

Короче говоря, вопрос, который вы задали, является сложным и не имеет однозначного ответа.

- Вы поддерживаете идею о том, что ребенка, который проявляет признаки гендерной дисфории в раннем возрасте, все же следует учить принимать свой биологический пол. Почему важно дождаться половой зрелости для решения проблемы гендерной дисфории?

- У большого количества детей, у которых в раннем возрасте заметили признаки гендерной дисфории, эти признаки "рассасываются", как только они вступают в пубертатный возраст. Это может быть связано с развитием ребенка, гибкостью и влиянием внешних факторов. Следует подчеркнуть, что существует несколько диагнозов, которые, хотя и наблюдаются в детстве, не переходят в юность и дальнейшее развитие.

Но гендерная дисфория - это феномен не только Запада. Как показывают последние исследования, это также наблюдается в азиатских культурах, например, в Китае.

Здесь я хотел бы описать интересный пример, который можно встретить на Самоанских островах, на архипелаге Полинезия. Наряду с женским и мужским там уже давно существует третий пол, называемый Fa'afafine. Это мужчины по биологическому полу и женщины по психологическому. Fa'afafine имеет очень давнюю историю на Самоа. Следует отметить, что транссексуализм, включая гендерную дисфорию, встречается во многих частях мира и принимает различные формы.

- Гендерная дисфория - это мало изученная проблема в Латвии, и она окружена различными предрассудками. Что бы вы сказали людям, которые считают, что гендерная дисфория - это вымышленная проблема?

- (Думает некоторое время.) Возьмем, к примеру, такое распространенное заболевание, как депрессия. Почему кто-то вообще начинает думать, что у него депрессия?

Похожая ситуация и с гендерной дисфорией - почему нужно было придумывать и "облеплять" себя настолько сложной проблемой, которая включает так много сложностей?

Следует отметить, что, говоря о гендерной дисфории, нужно помнить о чрезвычайно высоком риске самоубийств и риске преднамеренного самоповреждения, чаще всего - пьянства.

Существуют различные профессиональные способы помочь молодым людям с гендерной дисфорией.

Цель одна - помочь им разобраться в своей истинной личности. Типы помощи включают, например, групповую терапию, индивидуальную беседу, гормонотерапию и многое другое.

В своей практике я в основном работаю с детьми и молодежью, но иногда сталкиваюсь и со взрослыми. Так, например, один из наших клиентов обратился ко мне в возрасте около 60 лет. Иными словами, он провел всю свою жизнь, скрывая свою истинную личность.

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ФАКТЫ: Приблизительно 1 из 11 000 мужчин и 1 из 30 000 женщин обращаются за помощью в специализированные клиники, но большинство людей с гендерной дисфорией не прибегают к помощи к специалистам из-за преобладающих предрассудков. (Источник: cpa.ca)

но большинство людей с гендерной дисфорией не прибегают к помощи к специалистам из-за преобладающих предрассудков. (Источник: cpa.ca) Признаки половой дисфории включают в себя желание одеваться в одежду противоположного пола, отчаянное стремление избавиться от признаков своего биологического пола - например, от волос на лице и тому подобного.

- например, от волос на лице и тому подобного. Дети с гендерной дисфорией имеют один из самых высоких рисков самоубийства и смерти. Около 48,3% детей хотят убить себя, 23,8% пытались это сделать (10,7334 / psicothema2017,438).

(10,7334 / psicothema2017,438). С 2006 по 2010 год в Латвии было известно о 9 мужчинах и 6 женщинах с диагнозом "расстройство гендерной идентичности". Ежегодно в Латвии диагностируется примерно 1-2 новых случая транссексуализма, в основном в возрастной группе от 20 до 29 лет. (Источник: RSU, Расстройства гендерной идентичности - статистика Латвии.)

Нил Константинов, клинический руководитель Подросткового ресурсного центра, комментирует ситуацию, связанную с гендерной дисфорией в Латвии.

ФОТО: Kitija Mīļūna / LETA

- Как часто подростки с гендерной дисфорией обращаются в Ресурсный центр?

- Когда речь идет о несовершеннолетних с гендерной дисфорией, следует выделить две группы: одна - это дети, а вторая - представители пубертатного периода. В Ресурсном центре для подростков мы сталкиваемся со второй группой, а именно - с молодежью, и в основном это биологические девушки.

Пока что это сделали около восьми подростков, что довольно много для одного центра, но следует подчеркнуть, что эта цифра не отражает общую ситуацию.

Общее количество латвийской молодежи с гендерной дисфорией не может быть указано из-за отсутствия данных.

- Какую помощь могут получить молодые люди с гендерной дисфорией в Латвии?

- На данный момент у нас в Ресурсном центре нет отдельной программы для этих молодых людей, но разработка ее является очень актуальной, потому что

подростки с гендерной дисфорией подвержены высокому риску возникновения других проблем со здоровьем, а также чрезвычайно высокому риску самоубийства.

Сегодня в Латвии не существует некоего общего пути: кто-то из подростков обращается к психиатру, другие - к эндокринологу, после чего начинают получать определенные виды блокаторов. Это пока единственная помощь, на которую может рассчитывать у нас человек.

Следует отметить, что гендерная дисфория - очень сложный вопрос: этих молодых людей объединяет их биологический пол, но подход и оказание помощи должны быть индивидуальными.

- Как должны реагировать родители, если их ребенок начинает проявлять признаки гендерной дисфории?

- Самое главное - сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов.

Главное - воспитать у детей понимание того, что вне зависимости от результата "мы - как семья - будем разбираться вместе и ребенок будет принят".