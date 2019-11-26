Вт, 26.11.2019
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В Тбилиси тысячи человек вышли на демонстрацию против правящей партии

ФОТО: Shakh Aivazov / AP

В столице Грузии Тбилиси в понедельник, 25 ноября, на демонстрацию вышли тысячи сторонников оппозиции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Протестующим дали время до 05:00 по местному времени, чтобы прекратить пикет, но они не стали расходиться, чтобы утром помешать депутатам от правящей партии "Грузинская мечта" приступить к работе.

В итоге против участников протеста были применены водометы, спецназ оттеснил митингующих от входов в здание.

Согласно информации оппозиции, на акции было задержано 18 человек. 

Серии протестов начались в Грузии после провала парламентом страны принятия поправок в конституцию по внесению изменений в избирательную систему, а именно - переход на пропорциональные выборы в 2020 году.

Оппозицией выдвинуты разные требования, начиная от назначения внеочередных пропорциональных выборов и заканчивая вводом новых избирательных моделей.

Галерея: Протесты в Грузии

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