Элксниньш: в фармацевтической отрасли присутствуют признаки картеля

В фармацевтической отрасли существует картель, поэтому государство должно предпринять меры и обеспечить доступность фармацевтического обслуживания для населения, говорится в письме мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша ("Согласие"), которое он направил премьер-министру, Минздраву и фракциям Сейма.
Ранее мэр Даугавпилса выложил в Facebook таблицу, в которой сравниваются цены на лекарства, по которым их закупает аптека закрытого типа Даугавпилсской региональной больницы для собственных нужд, с ценами, по которым лекарства можно приобрести в аптеке, находящейся на территории больницы. Сравнение цен показало, что в аптеке открытого типа предлагаемые жителям лекарства гораздо дороже.
Элксниньш призвал государство навести порядок в этой сфере. В своем письме он указывает, что, по его мнению, в сфере фармацевтического обслуживания существует картель, и "в интересах аптечных сетей ограничены права свободно создавать новые аптеки, сети аптек злоупотребляют доминирующим положением, ведут недобросовестную розничную практику и фактически диктуют в стране принципы формирования цен на лекарства".
Хотя в Даугавпилсе имеется 38 аптек, они не обеспечивают жителей города отвечающим их интересам обслуживанием, и дума неоднократно получала просьбы населения вмешаться в решение вопросов доступности лекарств.
Даугавпилсская дума пришла к выводу, что, хотя законами и правилами Кабинета министров о критериях открытия аптек и их филиалов предусмотрена возможность самоуправления участвовать в фармацевтическом обслуживании, фактически содержащиеся в правилах ограничения их такой возможности лишают. Поэтому к решению проблемы дума хочет привлечь отраслевое министерство, правительство и Сейм.
Элксниньш сообщил, что в ближайшее время частично принадлежащая самоуправлению Даугавпилсская региональная больница обратится в Государственное агентство лекарств с просьбой разрешить самой открыть аптеку в помещениях учреждения. Элксниньш уверен, что агентство откажет больнице в такой возможности, поэтому ожидается обращение в Конституционный суд. Мэр выразил надежду, что судебный процесс поможет навести порядок в сфере фармацевтики, как это произошло несколько лет назад в Эстонии.
Как сообщалось, Совет по конкуренции вчера обнародовал результаты исследования, которые показали, что в Латвии действует самый неблагоприятный для потребителей механизм образования цен на лекарства в странах Балтии.
"Так выглядит "накрутка" цен на медикаменты в Латвии в исследовании Совета по конкуренции. Как оказалось, наша страна в лидерах по "облапошиванию" аптечными сетями своих жителей - с легальной государственной схемой удорожания лекарств на 25%", - прокомментировал Элксниньш выводы Совета по конкуренции на своей странице в Facebook.