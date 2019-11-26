Элксниньш: в фармацевтической отрасли присутствуют признаки картеля

Ранее мэр Даугавпилса выложил в Facebook таблицу, в которой сравниваются цены на лекарства, по которым их закупает аптека закрытого типа Даугавпилсской региональной больницы для собственных нужд, с ценами, по которым лекарства можно приобрести в аптеке, находящейся на территории больницы. Сравнение цен показало, что в аптеке открытого типа предлагаемые жителям лекарства гораздо дороже.

Элксниньш призвал государство навести порядок в этой сфере. В своем письме он указывает, что, по его мнению, в сфере фармацевтического обслуживания существует картель, и "в интересах аптечных сетей ограничены права свободно создавать новые аптеки, сети аптек злоупотребляют доминирующим положением, ведут недобросовестную розничную практику и фактически диктуют в стране принципы формирования цен на лекарства".

Хотя в Даугавпилсе имеется 38 аптек, они не обеспечивают жителей города отвечающим их интересам обслуживанием, и дума неоднократно получала просьбы населения вмешаться в решение вопросов доступности лекарств.

Даугавпилсская дума пришла к выводу, что, хотя законами и правилами Кабинета министров о критериях открытия аптек и их филиалов предусмотрена возможность самоуправления участвовать в фармацевтическом обслуживании, фактически содержащиеся в правилах ограничения их такой возможности лишают. Поэтому к решению проблемы дума хочет привлечь отраслевое министерство, правительство и Сейм.

Элксниньш сообщил, что в ближайшее время частично принадлежащая самоуправлению Даугавпилсская региональная больница обратится в Государственное агентство лекарств с просьбой разрешить самой открыть аптеку в помещениях учреждения. Элксниньш уверен, что агентство откажет больнице в такой возможности, поэтому ожидается обращение в Конституционный суд. Мэр выразил надежду, что судебный процесс поможет навести порядок в сфере фармацевтики, как это произошло несколько лет назад в Эстонии.

Как сообщалось, Совет по конкуренции вчера обнародовал результаты исследования, которые показали, что в Латвии действует самый неблагоприятный для потребителей механизм образования цен на лекарства в странах Балтии.