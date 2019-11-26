Фото и видео: президент Эстонии в честь визита Зеленского преподнесла ему неожиданный подарок

Сегодня, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский нанёс свой первый официальный визит в Эстонию. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Главу Украины сопровождает его супруга Елена Зеленская, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МИД Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Зеленский встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Кадриорге. Известно, что она подарила ему велосипед в честь первого визита.
Президенты примут участие в эстонско-украинском мероприятии Digital Society Sandbox, на котором будет подписан меморандум о сотрудничестве в области электронных технологий.
Также Зеленский встретится с премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Хенном Пыллуаасом.
Зеленский встретится также с командующим Силами обороны Эстонии Мартином Херемом, ознакомится с мобильным госпиталем, который в полевых условиях можно развернуть за час.
Позже он встретится с представителями украинской общины республики.
Вечером в честь президента Украины глава Эстонии и ее супруг Георгий-Рене Максимовский дадут торжественный ужин в театре Estonia.
Состоятся также встречи министров Эстонии и Украины.
Главы МИД Украины Пристайко, Эстонии Урмас Рейнсалу и прибывающий во вторник в Таллин министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус обсудят ситуацию на Украине, после чего выступят с совместным заявлением.
Президент Украины возложит венок к памятнику войне 1918-1920 гг.