Наряд дня: Мелания Трамп встретила рождественскую ёлку в розочках от Dolce & Gabbana
Президентская чета США торжественно встретила во дворе Белого дома прибывшую из штата Пенсильвания повозку с елкой, которая в этом году украсит Голубую комнату.
Дональд Трамп произнес предваряющую праздничные мероприятия речь, а Мелания его поддержала. Первая леди США предстала в эффектном черном пальто Dolce & Gabbana, расшитом красными и белыми розами, которое идеально сочеталось по цвету с рождественской символикой, и длинных сапогах на шпильках Christian Louboutin.
Яркая и элегантная Мелания Трамп еще раз доказала, что она сама является главным украшением Белого дома.