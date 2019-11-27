Ср, 27.11.2019
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  • Наряд дня: Мелания Трамп встретила рождественскую ёлку в розочках от Dolce & Gabbana

Наряд дня: Мелания Трамп встретила рождественскую ёлку в розочках от Dolce & Gabbana
Сама как украшение!

ФОТО: SIPA/Scanpix

Президентская чета США торжественно встретила во дворе Белого дома прибывшую из штата Пенсильвания повозку с елкой, которая в этом году украсит Голубую комнату.

Дональд Трамп произнес предваряющую праздничные мероприятия речь, а Мелания его поддержала. Первая леди США предстала в эффектном черном пальто Dolce & Gabbana, расшитом красными и белыми розами, которое идеально сочеталось по цвету с рождественской символикой, и длинных сапогах на шпильках Christian Louboutin.

Яркая и элегантная Мелания Трамп еще раз доказала, что она сама является главным украшением Белого дома.

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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