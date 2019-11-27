Обыски в частной клинике: СГД пресекла деятельность преступной группировки

Управление налогово-таможенной полиции СГД в августе начало уголовный процесс против группы лиц, которая уклонялась от уплаты налогов и занималась легализацией преступно нажитых средств в крупном размере.

В ходе расследования установлено, что в период с января 2015 года по октябрь 2019 года предприятия, работающие в медицинской сфере, возможно, получали скрытый, не показанный в бухгалтерии доход, с которого не начислялись налоги.

Затем эти доходы были легализованы. Допускается, что из этих средств выплачивались зарплаты "в конвертах".

В рамках уголовного процесса проведены обыски в частной клинике, в которой фактически работали несколько предприятий, а также по месту жительства и в автомашинах причастных людей.

Изъяты бухгалтерские документы, электронные носители данных, компьютеры и мобильные телефоны, а также другие документы и предметы, которые могут иметь значение доказательств.

Наложен арест на два транспортных средства и недвижимость на общую сумму 215 тысяч евро.