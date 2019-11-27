Против течения: врач вернулась из Германии и привезла в Латвию знания и навыки

Семейная практика Мары Мелдере уже на входе отдает немецкими стандартами - врач перепланировала полностью все помещение, оставив лишь несущие стены - продумана даже ширина двери для удобства инвалидов, не говоря уже об окошке из туалета прямо в лабораторию, подчеркнули в сюжете.

"Это негигиенично, когда пациент ходит кругом со свой баночкой с мочой", - пояснила Мара Мелдере.

В свое время она уехала из Латвии, так как Германия предлагала лучшие возможности для образования и резидентуры, а также качественные практические знания.

Однако, уже тогда она знала, что вернется - и с собой она привезла не только западноевропейский взгляд, но и практические возможности, например, экспресс-тесты.

"Например, ко мне приходит пациент с болью в груди, и я за 5 минут могут понять - это инфаркт миокарда или нет - потому что у меня есть тесты Тропонина I и Тропонина T. В Германии эти тесты мне помогли по меньшей мере раз пять", - признается семейный врач.

В сентябре этого года в качестве семейного врача Мара Мелдере приняла 1216 пациентов, на данный момент она лечит уже 1500 человек - записываются даже из Талси, Кулдиги, Юрмалы и Риги.

В начале ноября Мара из солидарности с коллегами тоже не работала в день пикета.

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В то же время при возвращении в Латвию ситуация в медицине была для нее второстепенной - главное, чтобы семья была вместе.

Однако, Мара прекрасно понимает коллег, которых манит финансовая составляющая за рубежом.

"Разница в зарплате в Латвии и Германии достаточно ощутимая. Но все зависит от того, что по-настоящему важно для самого человека.

Например, для нас было важно, чтобы семья была рядом, чтобы у детей была бабуля, чтобы дочери могли прямо со школы забежать ко мне на работу", - рассказала Мара Мелдере.