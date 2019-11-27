СМИ: Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства

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Позднее появился комментарий представителя Дерипаски журналу Forbes о том, что бизнесмен не получал от властей Кипра уведомлений об изменении статуса его гражданства.

"Но тот факт, что Кипр очевидно подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу, возмутителен и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества", - заявил он.

О том, что Дерипаска стал гражданином Кипра, стало известно весной 2018 года, напоминает "Медуза". Отмечалось, что гражданство он получил в обмен на инвестиции по схеме "золотых паспортов".