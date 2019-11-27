Видео: Полиция накрыла бордель в центре Риги. Прямо во время "работы"

По подозрению в создании, содержании, эксплуатации и финансировании борделя, а также за сутенерство в группе полиция задержала трех мужчин, тем самым прекратив деятельность борделя.

Видео: Полиция накрыла бордель в центре Риги

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

В начале ноября Госполиция получила информацию о том, что в частном доме в центре Риги создан бордель, в котором живут и работают проститутками женщины из других стран.

Полученная информация показала, что в борделе сутенерством занимались несколько человек в составе организованной группировки.

При проверке полученной информации сотрудники правоохранительных органов Управления рижского региона криминальной полиции задержали двух мужчин 1990 года рождения, ранее несудимых.

Информация, имеющаяся в распоряжении полиции, показывает, что один из них был сутенером и давал задания завербованным женщинам, а другой помогал в реализации преступления, выполняя различные бытовые обязанности.

Пару дней спустя полиция задержала третьего члена группы, мужчину 1970 года рождения - владельца здания.

На момент прибытия полиции в борделе были четыре женщины-иностранки, которые оказывали сексуальные услуги клиентам.

Согласно имеющейся у полиции информации, этот бордель действует в центре Риги с начала этого года.

Члены преступной группировки привлекали молодых женщин из-за рубежа через интернет-рекламу, они часто менялись, каждая из них жила и работала в течение нескольких недель.

Всего в этой организованной группе работали не менее четырех человек, в настоящее время ведется расследование.

Возбуждено уголовное дело по статье 163.1 Уголовного закона - о создании, содержании, эксплуатации и финансировании борделя, и по статье 165 (3) Уголовного закона за использование лиц, занимающихся проституцией, совершенное организованной группой.

За создание, содержание, эксплуатацию и финансирование публичного дома закон предусматривает срок тюремного заключения до трех лет или временное тюремное заключение, принудительные работы или штраф.

В свою очередь, за сутенерство, если оно совершено организованной группой, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

На время следствия руководитель публичного дома - сутенер взят под арест, в то время как к его задержанному сообщнику 1990 года рождения применена мера, не связанная с тюремным заключением.