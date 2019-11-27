Ср, 27.11.2019
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Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии

Новый состав Европейской комиссии

ФОТО: EPA/Scanpix

Европейский парламент в среду, 27 ноября, утвердил новый состав Европейской комиссии, президентом которой станет Урсула фон дер Ляйен.

461 депутат Европарламента проголосовал за новый состав Еврокомиссии, 157 были против, 89 депутатов не участвовали в голосовании.

Новая Еврокомиссия приступит к работе в воскресенье, 1 декабря.

Новый состав Еврокомиссии:

  • еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации - Йоханнес Хан (Австрия)
  • еврокомиссар по вопросам юстиции - Дидье Рейндерс (Бельгия)
  • еврокомиссар по вопросам инноваций и молодежи - Мария Габриэль (Болгария)
  • еврокомиссар по вопросам демократии и демографии - Дубравка Шуйца (Хорватия)
  • еврокомиссар по вопросам здравоохранения - Стелла Кириакидес (Кипр)
  • еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности - Вера Юрова (Чехия)
  • еврокомиссар по вопросам конкуренции - Маргрет Вестагер (Дания)
  • еврокомиссар по энергетике - Кадри Симсон (Эстония)
  • еврокомиссар по вопросам международных отношений - Ютта Урпилайнен (Финляндия)
  • еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка - Тьерри Бретон (Франция)
  • еврокомиссар по защите европейского образа жизни - Маргаритис Схинас (Греция)
  • еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства - Оливер Варгейи (Венгрия)
  • еврокомиссар по торговле - Фил Хоган (Ирландия)
  • еврокомиссар по экономике - Паоло Джентилони (Италия)
  • еврокомиссар по финансовым услугам - Валдис Домбровскис (Латвия)
  • еврокомиссар по окружающей среде - Виргиниюс Синкявичюс (Литва)
  • еврокомиссар по вопросам занятости - Николя Шмит (Люксембург)
  • еврокомиссар по вопросам равноправия - Хелена Далли (Мальта)
  • еврокомиссар по борьбе с климатическими изменениями - Франс Тиммерманс (Нидерланды)
  • еврокомиссар по сельскому хозяйству - Януш Войцеховский (Польша)
  • еврокомиссар по вопросам политики сплоченности и реформам - Элиза Феррейра (Португалия)
  • еврокомиссар по транспорту - Адина-Иоанна Валеан (Румыния)
  • еврокомиссар по отношениям между институтами ЕС - Марош Шефчович (Словакия)
  • еврокомиссар по кризисному управлению - Янез Ленарчич (Словения)
  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - Жозеп Боррель (Испания)
  • еврокомиссар по внутренним делам - Илва Йоханссон (Швеция)

В новой ЕК будет восемь вице-президентов - Домбровскис, Вестагер, Тиммерманс, Боррель, Шефчович, Схинас, Юрова и Шуйца.

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