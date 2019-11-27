Достигнут компромисс о запрете на ношение формы СССР и нацистской Германии

Новые правила подразумевают запрет на ношение во время публичных мероприятий формы военных и работников репрессивных учреждений СССР и нацистской Германии, а также элементов этой формы, которые явно позволяют распознать их принадлежность к форме военных или работников репрессивных учреждений СССР или нацистской Германии.

Исключения будут сделаны для тех случаев, когда цель использования униформы или ее элементов не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных ими преступлений, и их использование будет

разрешено самоуправлением, на территории которого проходит мероприятие, во время которого используется форма.

Правила были разработаны депутатами рабочей группы по рассмотрению инициативы о запрете на ношение георгиевских ленточек, предложенной национальным объединением VL-TB/LNNK.

Национальное объединение предложило запретить законом ношение георгиевских ленточек во время публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Для оценки этого вопроса в октябре была создана специальная рабочая группа.