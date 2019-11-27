Медики снова выходят на акцию протеста: участие примут около 2000 человек

Несмотря на то, что в первоначальном заявлении говорится об участии в акции около 1000 человек, последние полученные профсоюзом данные показывают, что завтра, 28 ноября, к зданию Сейма придут около 2000 человек.

Организаторы акции сообщили, что никаких серьезных изменений в работе больниц в связи с протестом не ожидается.

Говоря о сборе подписей за референдум о роспуске Сейма, инициированном в настоящее время двумя малоизвестными политическими организациями, репутация лидеров которых была публично подвергнута сомнению, Керис призвал отделить саму идею инициативы о роспуске Сейма от ее авторов.

ЛПРЗСУ также обещает подать аналогичную инициативу.

Профсоюз также обещает придерживаться плана выразить недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле, хотя в этом вопросе у медицинских организаций нет единого мнения.

Накануне акции протеста также было объявлено о том, что профсоюз выразит недоверие министру финансов Янису Рейрсу.

Как сообщалось, ЛПРЗСУ 28 ноября проведет акцию протеста возле Сейма, требуя роспуска парламента, отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле и передачи президентом Эгилом Левитсом бюджета 2020 года на повторное рассмотрение.

Контекст: 14 ноября Сейм принял в окончательном чтении государственный бюджет 2020 года, в котором на повышение зарплат медицинских работников выделено в два раза меньше, чем предусмотрено законом - 60 млн евро .

. Ранее организации медиков уже провели акцию протеста "Один день без врача", в рамках которой у парламента в день принятия проекта бюджета на будущий год состоялся многотысячный пикет.