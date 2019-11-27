Ведущий Fox News неоднозначно высказался о конфликте России с Украиной

Сразу после этого он сообщил, что в данной ситуации он "сочувствует" России.

Tucker: "Why do I care what is going on in the conflict between Ukraine and Russia? I'm serious. Why shouldn't I root for Russia? Which by the way I am." pic.twitter.com/OQopoxPYD9 — nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) November 26, 2019

"Почему меня должно беспокоить то, что происходит в конфликте между Украиной и Россией? Я серьезно говорю. И почему мне не стоило бы сочувствовать России? Потому что я это делаю", - заявил Карлсон в эфире.

Позже он указал, что пошутил, хотя в ролике Карлсон подчеркивает - его слова серьезны.

Высказывания Карлсона вызвали резонанс среди пользователей соцсетей. Главным образом его слова осуждали.

Высказывания Карлсона были связаны со скандалом, который лежит в основе расследования импичмента Трампа. Она основана на жалобе, согласно которой Трамп нарушил свои полномочия, сделав давление на Украину, чтобы с ее помощью разгромить своего политического соперника Джо Байдена.

По словам нескольких свидетелей, Трамп заставил догадаться - если Украина объявит о расследовании в отношении энергетической компании, в которой сын Байдена когда-то был членом совета директоров, он может утвердить помощь в размере почти 400 миллионов долларов и пригласить президента Украины Владимира Зеленского на официальный визит в Белый дом.

В сентябре помощь США была доставлена Украине, однако не было ни расследования, ни визита Зеленского в Вашингтон.

Гостем Карлсона на передаче был Ричард Гудстейн, бывший советник Хиллари Клинтон. Они обсуждали расследование импичмента Трампа.

Гудстейн сослался на свидетельство советника США в ЕС Гордона Сондленда, что Трампу "абсолютно безразлична" возможная коррупция в Украине.