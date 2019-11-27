Ср, 27.11.2019
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Ведущий Fox News неоднозначно высказался о конфликте России с Украиной

ФОТО: Скриншот с видео

Политический комментатор консервативной вещательной организации Fox News Такер Карлсон в своей передаче, говоря о замороженной американской помощи Украине, выразил непонимание, почему ему нужно беспокоиться о происходящем конфликте в этой стране. 

Сразу после этого он сообщил, что в данной ситуации он "сочувствует" России. 

"Почему меня должно беспокоить то, что происходит в конфликте между Украиной и Россией? Я серьезно говорю. И почему мне не стоило бы сочувствовать России? Потому что я это делаю", - заявил Карлсон в эфире. 

Позже он указал, что пошутил, хотя в ролике Карлсон подчеркивает - его слова серьезны. 

Высказывания Карлсона вызвали резонанс среди пользователей соцсетей. Главным образом его слова осуждали. 

Высказывания Карлсона были связаны со скандалом, который лежит в основе расследования импичмента Трампа. Она основана на жалобе, согласно которой Трамп нарушил свои полномочия, сделав давление на Украину, чтобы с ее помощью разгромить своего политического соперника Джо Байдена. 

По словам нескольких свидетелей, Трамп заставил догадаться - если Украина объявит о расследовании в отношении энергетической компании, в которой сын Байдена когда-то был членом совета директоров, он может утвердить помощь в размере почти 400 миллионов долларов и пригласить президента Украины Владимира Зеленского на официальный визит в Белый дом.

В сентябре помощь США была доставлена Украине, однако не было ни расследования, ни визита Зеленского в Вашингтон. 

Гостем Карлсона на передаче был Ричард Гудстейн, бывший советник Хиллари Клинтон. Они обсуждали расследование импичмента Трампа. 

Гудстейн сослался на свидетельство советника США в ЕС Гордона Сондленда, что Трампу "абсолютно безразлична" возможная коррупция в Украине. 

Такер уже делал подобные заявления раньше. В январе этого года Такер в своей передаче, по-видимому, поставил под сомнение вопрос о том, должны ли Соединенные Штаты пойти на помощь Латвии, если она переживет нападение.

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