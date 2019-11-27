Минобразования предложило компромисс Муйжниексу

Минобразования, представляя Кабинет министров, несколько раз встречалось с инициировавшим судебный процесс Муйжниексом и предлагало ему свое видение мирового соглашения по этому делу.

Министерство готово пересмотреть решение о неутверждении Муйжниеса в должности ректора ЛУ, если будут проведены новые выборы, соответствующие положениям закона о высших учебных заведениях и конституции ЛУ.

Министерство также высказало готовность внести изменения в закон о высших учебных заведениях, чтобы позволить Муйжниексу участвовать в новых выборах.

Как сообщалось ранее, 28 августа Муйжниекс обратился в суд, оспаривая неблагоприятное для него решение правительства о неутверждении его в должности ректора ЛУ.

30 сентября Административный районный суд приостановил неблагоприятное для Муйжниекса решение. На основании имеющихся данных суд пришел к выводу, что часть нарушений, упомянутых в приказе о неутверждении Муйжниекса в должности ректора, не могут быть констатированы, в то время как другие не имеют юридического значения, поскольку не имеют прямого отношения к выборам ректора или являются незначительными.

Таким образом, Муйжниекс был признан исполняющим обязанности ректора, сменив назначенного на данную должность правительством Гвидо Страубе.

Кроме того, правовое основание для организации повторных выборов ректора исчезло.

После этого правительство решило оспорить решение Административного районного суда в Административном окружном суде, который оставил в силе решение суда первой инстанции о запрете на проведение новых выборов ректора ЛУ, однако признал, что правительство имеет право назначить исполняющего обязанности ректора ЛУ.

Таким образом, Кабинет министров получил возможность сменить нынешнего и.о. ректора университета Индрикиса Муйжниекса.

По решению Административного окружного суда с 1 декабря вступает в силу новое временное регулирование, согласно которому ЛУ запрещено проводить новые выборы ректора до того момента, пока не вступит в силу окончательный вердикт суда по данному делу.

Однако Кабинет министров получил право выбрать лицо, которое с 1 декабря до вступления окончательного вердикта по данному делу в силу будет исполнять обязанности ректора университета, пояснили в суде.

Если правительство этого не сделает, с 1 декабря исполнение обязанностей ректора ЛУ сможет возобновить ранее назначенный правительством на эту должность Гвидо Страубе.

В свою очередь 21 ноября ЛУ направил премьер-министру Кришьянису Кариньшу предложение о мировом соглашении по делу Муйжниекса с просьбой признать результаты выборов ректора и утвердить Муйжниекса в должности, обосновывая этот шаг тем, что у правительства уже нет шансов выиграть данное дело, а бесконечные судебные процессы никому не нужны.

По словам проректора ЛУ Ины Друвиете, предложение ЛУ о мировом соглашении предусматривает, что, если правительство признает отказ утверждать Муйжниекса в должности недействительным и утвердит его в должности ректора, университет и сам Муйжниекс отзовут свои судебные иски, отказавшись от получения каких-либо компенсаций.