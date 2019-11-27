Россия вынудила Apple "признать" аннексию Крыма

Американская компания Apple уступила требованиям Москвы и в дальнейшем будет в своих устройствах отмечать принадлежащий Украине Крымский полуостров как территорию России. Об этом сообщили в Госдуме РФ пишет AFP.
В дальнейшем в приложениях Apple с картами и новостями погоды, если они будут использоваться в России, аннексированный Крымский полуостров и Севастополь будут отображаться как территория РФ.
В свою очередь, если эти приложения будут использоваться в других странах, Крым будет указан как не принадлежащая никому территория.
Переговоры России с Apple длились несколько месяцев, сначала предприятие старалось разрешить ситуацию, показав Крым в качестве спорной территории, и, убрав какие-либо указания на принадлежность полуострова к Украине.
Госдума сообщила об этом после встречи председателя Антикоррупционного комитета Василия Пискарева с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.
В своем заявлении Пискарев похвалил Apple, указав, что предприятие подчиняется конституции России.
Депутат добавил, что Россия открыта для "диалога и конструктивного сотрудничества с зарубежными предприятиями", однако законодатели продолжат следить за "вопросами, которые касаются защиты конституции и суверенитета РФ от иностранного влияния".
Apple этот вопрос пока не прокомментировала.
Между тем другой глобальный технологический гигант Google в своих картах отображает Крым как никому не принадлежащую территорию.
Однако и Google названия мест Крыма отмечает согласно русскому, а не украинскому правописанию. На картах также обозначена линия, которая отображает границу de facto, которая отделяет Крым от остальной территории Украины.