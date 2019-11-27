Россия вынудила Apple "признать" аннексию Крыма

В дальнейшем в приложениях Apple с картами и новостями погоды, если они будут использоваться в России, аннексированный Крымский полуостров и Севастополь будут отображаться как территория РФ.

В свою очередь, если эти приложения будут использоваться в других странах, Крым будет указан как не принадлежащая никому территория.

Переговоры России с Apple длились несколько месяцев, сначала предприятие старалось разрешить ситуацию, показав Крым в качестве спорной территории, и, убрав какие-либо указания на принадлежность полуострова к Украине.

Госдума сообщила об этом после встречи председателя Антикоррупционного комитета Василия Пискарева с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.

В своем заявлении Пискарев похвалил Apple, указав, что предприятие подчиняется конституции России.

Депутат добавил, что Россия открыта для "диалога и конструктивного сотрудничества с зарубежными предприятиями", однако законодатели продолжат следить за "вопросами, которые касаются защиты конституции и суверенитета РФ от иностранного влияния".

Apple этот вопрос пока не прокомментировала.

Между тем другой глобальный технологический гигант Google в своих картах отображает Крым как никому не принадлежащую территорию.