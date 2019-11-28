"Сделала все возможное": Винькеле не намерена уходить в отставку из-за протестов медиков

На Латвийском радио министр рассказала, что не сможет встретиться с медиками во время акции протеста, так как параллельно в Сейме будет рассматриваться запрос оппозиции о ее отставке.

Министр считает, что поддерживала и впредь будет поддерживать диалог с отраслью.

Говоря о разработке новой модели зарплат медиков, Винькеле подчеркнула, что работу в этой области начал сам Минздрав, а не по инициативе премьер-министра.

Она думает, что нужно внести больше справедливости и ясности, например, в вопрос о доплатах, которые есть у врачей определенных специальностей, но не у всех.

В поисках оптимальной модели будут сведены три базы данных, которые ранее никто не сравнивал - информация из больниц, от Службы государственных доходов и Национальной службы здравоохранения.

В акции протеста медиков возле Сейма 28 ноября планируют принять участие около 2000 человек.

Накануне акции протеста также было объявлено о том, что профсоюз выразит недоверие министру финансов Янису Рейрсу.

Как сообщалось, ЛПРЗСУ 28 ноября проведет акцию протеста возле Сейма, требуя роспуска парламента, отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле и передачи президентом Эгилом Левитсом бюджета 2020 года на повторное рассмотрение.

Контекст: 14 ноября Сейм принял в окончательном чтении государственный бюджет 2020 года, в котором на повышение зарплат медицинских работников выделено в два раза меньше, чем предусмотрено законом - 60 млн евро .

. Ранее организации медиков уже провели акцию протеста "Один день без врача", в рамках которой у парламента в день принятия проекта бюджета на будущий год состоялся многотысячный пикет.