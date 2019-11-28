Снова кишечная инфекция, снова Baltic Restaurants. На этот раз в Лиепае

SPKC сегодня утром получил информацию о массовом заболевании в Лиепае от Продовольственно-ветеринарной службы (PVD). В настоящее время начато эпидемиологическое расследование по адресу Лиепая, ул. Зиемелю, 19.

Более подробную информацию SPKC предоставит ближе к вечеру.

Представитель PVD Илзе Мейстере сообщила агентству LETA, что после того, как несколько работников не пришли на работу из-за плохого самочувствия после обеда в Baltic Restaurants Latvia, руководство Lauma Lingerie и Baltic Restaurants Latvia одновременно известило PVD о сложившейся ситуации.

В столовой предприятия проводится проверка, а работа Baltic Restaurants Latvia в Лиепае приостановлена.