Снова кишечная инфекция, снова Baltic Restaurants. На этот раз в Лиепае

В Лиепае острой кишечной инфекцией заболели 70 человек. Все они ели в обеденном ресторане Baltic Restaurants, который находится на территории предприятия Lauma Lingerie, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.
SPKC сегодня утром получил информацию о массовом заболевании в Лиепае от Продовольственно-ветеринарной службы (PVD). В настоящее время начато эпидемиологическое расследование по адресу Лиепая, ул. Зиемелю, 19.
Более подробную информацию SPKC предоставит ближе к вечеру.
Представитель PVD Илзе Мейстере сообщила агентству LETA, что после того, как несколько работников не пришли на работу из-за плохого самочувствия после обеда в Baltic Restaurants Latvia, руководство Lauma Lingerie и Baltic Restaurants Latvia одновременно известило PVD о сложившейся ситуации.
В столовой предприятия проводится проверка, а работа Baltic Restaurants Latvia в Лиепае приостановлена.
Как сообщалось, в октябре около 50 работников универмага Stockmann, питание которых во время акции Trakās dienas обеспечивало предприятие Baltic Restaurant Latvia, заболели острой кишечной инфекцией.