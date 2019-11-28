Чт, 28.11.2019
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Снова кишечная инфекция, снова Baltic Restaurants. На этот раз в Лиепае

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В Лиепае острой кишечной инфекцией заболели 70 человек. Все они ели в обеденном ресторане Baltic Restaurants, который находится на территории предприятия Lauma Lingerie, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.

SPKC сегодня утром получил информацию о массовом заболевании в Лиепае от Продовольственно-ветеринарной службы (PVD). В настоящее время начато эпидемиологическое расследование по адресу Лиепая, ул. Зиемелю, 19. 

Более подробную информацию SPKC предоставит ближе к вечеру. 

Представитель PVD Илзе Мейстере сообщила агентству LETA, что после того, как несколько работников не пришли на работу из-за плохого самочувствия после обеда в Baltic Restaurants Latvia, руководство Lauma Lingerie и Baltic Restaurants Latvia одновременно известило PVD о сложившейся ситуации.

В столовой предприятия проводится проверка, а работа Baltic Restaurants Latvia в Лиепае приостановлена. 

Как сообщалось, в октябре около 50 работников универмага Stockmann, питание которых во время акции Trakās dienas обеспечивало предприятие Baltic Restaurant Latvia, заболели острой кишечной инфекцией.

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