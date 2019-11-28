ЕП: все страны-участницы должны незамедлительно ратифицировать Стамбульскую конвенцию

В необязательной резолюции, принятой депутатами Европарламента при 500 голосах "за", 91 против и 50 воздержавшихся, парламент призывает Совет безотлагательно завершить процесс ратификации Конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и насилия в семье и борьбе с ним.

ЕП призвал семь стран-участниц, которые ее подписали, но еще не ратифицировали - Болгарию, Чехию, Венгрию, Литву, Латвию, Словакию и Великобританию - незамедлительно ее ратифицировать.

Депутаты ЕП осудили направленные против конвенции нападки и кампании, когда в отдельных странах-участницах ее ошибочно интерпретируют и знакомят общество с ложными утверждениями о ее содержании.

Они призывают Комиссию разработать закон о предотвращении и борьбе со всеми формами насилия на гендерной почве, включая домогательства в интернете и киберзапугивание.

Также они просят включить насилие по отношению к женщинам в каталог признанных ЕС преступлений.

Все страны-участницы должны будут обеспечить надлежащую реализацию и выполнение конвенции, выделив соответствующее финансирование и человеческие ресурсы. Особенно важно обеспечить обучение всех профессионалов (врачей, полицейский и т.д.), которые работают с жертвами насилия.

Члены Европарламента также повторяют свой призыв выделить в рамках следующей Многолетней финансовой схемы 193,6 млн евро для предотвращения и борьбы с насилием по половому признаку.

Европейский совет принял конвенцию в 2011 году, она вступила в силу в 2014 году, и ЕС подписал ее в июне 2017 года. Это первый международный документ такого типа - страны, которые его ратифицируют, должны соблюдать всеобъемлющие юридически связанные стандарты, чтобы предотвратить насилие по половому признаку, защитить жертв и наказать виновных.

Несмотря на то, что и ЕС подписал конвенцию 13 июня 20176 года, его по прежнему не ратифицировали семь стран-участниц: Болгария, Чехия, Венгрия, Литва, Латвия, Словакия и Великобритания.

Согласно опросу Агентства ЕС по основным правам от 2014 года, каждая третья женщина вы ЕС с возраста 15 лет пережила физическое и/или сексуальное насилие. Кроме того, 55% женщин столкнулись с одной или несколькими формами сексуального домогательства (11% пережили кибернападения). Каждая десятая была изнасилована.