В Миннесоте стреляли в двух политиков-демократов, один из них убит

Нападения произошли в Чамплине и Бруклин-Парке недалеко от Миннеаполиса. Оба политика принадлежат к местной Демократической партии.

Уолз, бывший кандидат на пост вице-президента на выборах 2024 года в связке с Камалой Харрис, заявил, что нападения «представляется политически мотивированными покушениями». По его словам, Хоффман и его жена получили «множественные огнестрельные ранения», губернатор с «осторожным оптимизмом» надеется, что они выживут.

Подозреваемый в стрельбе был одет в полицейскую форму, сообщили представители правоохранительных органов разных уровней. Шеф полиции Миннесоты Дрю Эванс рассказал, что первый вызов поступил в 02:00 по местному времени и относился к адресу, где живут сенатор Хоффман и его семья.

Затем в 03:35 по местному поступил второй вызов на адрес Мелиссы Хортман. К тому моменту, по его словам, полицейские уже пытались по своей инициативе проверить, в безопасности ли она.

Когда один из сотрудников прибыл на место второго вызова, он застал там подозреваемого и вступил с ним в перестрелку, но тот скрылся, сообщил Эванс. Подозреваемого до сих пор ищут, власти сказали, что он выдавал себя за полицейского. В полиции подчеркнули, что в действительности он в полиции не числится.

Местные власти рекомендовали жителям не открывать дверь, если в нее постучал один человек в полицейской форме; сотрудники полиции будут работать парами, сообщает местный телеканал Fox 9.