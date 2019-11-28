У директора гимназии потребовали объяснений после лекции о сексуальном здоровье

Как пояснила старший инспектор службы Яна Вейнберга, в четверг IKVD, основываясь на прозвучавшей в публичном пространстве информации о прошедшей в гимназии лекции о вопросах сексуального и репродуктивного здоровья, попросила директора дать письменные объяснения по поводу лекции, в том числе ее цель и достигнутые результаты, соответствие образовательным программам и рекомендациям государства по образованию учеников, в также по поводу того, какие работники гимназии и ученики каких классов принимали участие в лекции, было ли участие обязательным и получила ли гимназия жалобы в связи с ней.

Приекулис подтвердил агентству LETA, что в среду в школе прошло занятие с подростками о репродуктивном здоровье, который провел "Кризисный центр беременности". Он рассказал, что занятие прошло для учеников 9 и 12 классов, родители которых, как и сами ученики, согласились на него.

Директор отметил, что гимназия сотрудничает с различными учреждениями, которые проводят занятия, и очень серьезно оценивает конкретное учреждение перед тем, как утвердить сотрудничество. Кроме того, он пояснил, что если на занятие согласились родители и ученики, и возражений нет, то занятия проходят. Однако, если у кого-то нет желания принимать участие в каком-либо из них, ученики могут этого не делать.

Также он рассказал, что для учеников 12-х классов прошли отдельные занятия для мальчиков и девочек, чтобы состоялись дискуссии. Вместе с девочками в занятии принимала участие учитель биологии, которая сказала, что все было соответственно, с нравственным, но корректным подходом.

В свою очередь вместе с мальчиками была социальный педагог и на этом занятии прошли дискусии о "свободной любви", в которую парни могут заманить девочек, и мальчики не согласились с мнением лектора, что сначала отношения должны созреть. Было недовольство, что руководители занятия "не идут в ногу со временем".

В материалах "Кризисного центра беременности", размещенных в соцсетях, сказано, что "самый безопасный способ, как избежать незапланированной беременности или любой инфекционной болезни - это воздержание от секса (любого сексуального контакта), до вступления в брак".

В материалах также распространяется информация об эффективности презервативов, основанная на сказанном на конференции всемирного Центра профилактики и контроля заболеваний в июне 2000 года.

Приекулис указал, что в конституции Латвии написано, что "брак - это предложенный государством инструмент, который защищает ребенка", и этот нюанс является концепцией нравственности.