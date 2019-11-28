Милота: Мерзликин подарил шайбу маленькой фанатке

В ночь на четверг по латвийскому времени "Коламбус", за который выступает Мерзликин, на своем поле со счетом 2:3 (2:1, 0:2, 0:0) уступил "Филадельфии".

Латвийский хоккеист остался в этом матче на скамье резервистов, тогда как его член по команде и конкурент за место в воротах финн Йонас Корписало отразил 19 из 22 бросков.