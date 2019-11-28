Милота: Мерзликин подарил шайбу маленькой фанатке
Латвийский хоккейный вратарь Элвис Мерзликин подарил маленькой девочке шайбу, свидетельствует видео, опубликованное клубом НХЛ "Коламбус Блю Джекетс".
В ночь на четверг по латвийскому времени "Коламбус", за который выступает Мерзликин, на своем поле со счетом 2:3 (2:1, 0:2, 0:0) уступил "Филадельфии".
Латвийский хоккеист остался в этом матче на скамье резервистов, тогда как его член по команде и конкурент за место в воротах финн Йонас Корписало отразил 19 из 22 бросков.
Несмотря на то, что дебют Мерзликина в НХЛ пока что не был особо удачным, он в любом случае старается поблагодарить фанатов, особенно такую молодую болельщицу.
💙💙💙💙 pic.twitter.com/EBMaVHz82W— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) November 27, 2019