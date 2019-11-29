Не все потенциальные преемники Калнмейерса хотят на его место

В настоящее время закон предусматривает, что генеральным прокурором может быть назначено лицо, достигшее 40-летнего возраста и проработавшее не менее пяти лет в должности судьи Конституционного суда, судьи Верховного суда, судьи международного суда или судьи наднационального суда или же проработавшее не менее десяти лет в должности судьи окружного суда, старшего прокурора, прокурора прокуратуры судебного округа или Генеральной прокуратуры.

Закон также предусматривает, что генеральный прокурор назначается Сеймом по предложению председателя Верховного суда, согласованному с Советом по юстиции, на срок в пять лет.

Принимая во внимание эту информацию, агентство LETA провело опрос некоторых должностных лиц, которые отвечают перечисленным требованиям. Им был задан вопрос о том, стали бы они претендовать на место главного прокурора, если бы председатель Верховного суда им предложил такую возможность. Также их попросили назвать главные качества, которыми должен обладать кандидат на пост генерального прокурора.

Большинство опрошенных не предоставили комментариев, а те, кто ответил на поставленные вопросы, заявили, что не планируют претендовать на должность генпрокурора.

Например, старший прокурор отдела Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Модрис Адлерс заявил, что он однозначно не стал бы рассматривать возможность выдвижения своей кандидатуры на пост генпрокурора. По его словам, будущий генпрокурор должен иметь опыт работы в прокуратуре или в должности судьи или прокурора в суде, иметь опыт управления коллективом и обладать хорошими навыками коммуникации, а также быть решительным и уверенно высказывать свою позицию.

Старший прокурор департамента анализа деятельности и управления Генеральной прокуратуры Айвар Остапко отказался комментировать вопрос о возможности выдвижения своей кандидатуры на пост генпрокурора, однако добавил, что кандидат на эту должность должен иметь современный взгляд на развитие прокуратуры в будущем и быть несгибаемым в случаях необоснованного вмешательства в работу независимой прокуратуры.

Старший прокурор Латгальского судебного округа Андрис Гусаров также сообщил, что он не собирается претендовать на должность генпрокурора.

Такого же мнения придерживаются старший прокурор прокуратуры по расследованию преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, Ивар Жубулис и старший прокурор прокуратуры Видземского судебного округа Лигита Вехи, которая заявила, что не планирует такого существенного карьерного рывка и наслаждается работой в своей нынешней должности.

Жубулис заявил, что кандидат на должность генпрокурора должен быть смелым и решительным, а, по мнению Вехи, он должен обладать безупречной репутацией и талантом управлять коллективом, никогда не теряя человечности.