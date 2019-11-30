Елена Грицук об участии в "Давай поженимся!": Многим в Латвии такого уровня никогда не достичь

Елена по образованию филолог, она катается на горных лыжах, занимается йогой и вообще - очень активный, деятельный человек и просто эффектная женщина. Стоит отметить, что соперницы на проекте у неё были достойные - по крайней мере внешне. Однако жених выбрал её!

Мы попросили Лену поделиться своими впечатлениями о съёмках в программе, и вот что она нам рассказала:

"Попала я на проект "Давай поженимся!" совершенно неожиданно для себя. Мне написал редактор Первого канала и предложил принять участие в шоу.

На тот момент я как раз была свободна от обязательств в романтическомом плане, поэтому решила согласиться на предложение.

Участие в такого рода передаче как минимум интересно. Помню, мама любила включить именно эту программу и наблюдать за выбором женихов и невест. Кто бы мог подумать, что через десять лет я сама займу место невесты в этом проекте?!

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Надо отметить профессионализм и слаженность команды Первого канала и проекта "Давай поженимся!". Оказывается, они снимают по 4 (!!!) передачи в день, то есть работа всей съёмочной группы начинается где-то около 9 утра и заканчивается поздно вечером. Наш выпуск снимался последним - 4-м по счёту в этот день, и работа была завершена примерно в 22:30.

Вообще съёмка каждой программы продолжительностью 40-45 минут длится 2,5-3 часа. Вот так на телевидении работают настоящие профессионалы!

Подготовка к эфиру программы с моим участием началась за две недели до съёмок. При этом все переговоры проходили чётко, по делу и решения принимались быстро.

К сожалению, многим передачам в Латвии никогда не достичь такого уровня. Зачастую в наши проекты могут взять и дилетантов. Это обусловлено бюджетом, активностью спонсоров, предложением на рынке труда и так далее. Понятно, что Россия - большая, соответственно, аудитория тоже огромная. Отсюда и масштаб съёмок, а также условия.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Очень интересно было посмотреть на съёмочный процесс, находясь внутри. Я, как человек, проработавший на телевидении более 14 лет, получила огромное удовольствие от участия в этом проекте. Ко мне был приставлен личный редактор - очень образованная и интеллигентная девушка Мария, которая работает в проекте уже девять лет. Именно Мария согласовывала со мной различные нюансы и помогала выбрать нужный сюрприз для жениха. Например,

я не хотела выглядеть нелепо и перебирать репертуар караоке, изображая из себя певицу, или вспоминать свои уроки йоги и гимнастики, показывая отличную растяжку.

Мне хотелось выразить себя через сюрприз, постараться ещё больше приоткрыться для аудитории и жениха. Моё предложение было сыграть отрывок из пьесы Николая Васильевича Гоголя "Женитьба".