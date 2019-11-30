Елена Грицук об участии в "Давай поженимся!": Многим в Латвии такого уровня никогда не достичь
Известная латвийская телеведущая и продюсер Елена Грицук стала недавно одной из героинь программы "Давай поженимся!". Выпуск с ее участием вышел в эфир 22 ноября.
Елена по образованию филолог, она катается на горных лыжах, занимается йогой и вообще - очень активный, деятельный человек и просто эффектная женщина. Стоит отметить, что соперницы на проекте у неё были достойные - по крайней мере внешне. Однако жених выбрал её!
Мы попросили Лену поделиться своими впечатлениями о съёмках в программе, и вот что она нам рассказала:
"Попала я на проект "Давай поженимся!" совершенно неожиданно для себя. Мне написал редактор Первого канала и предложил принять участие в шоу.
На тот момент я как раз была свободна от обязательств в романтическомом плане, поэтому решила согласиться на предложение.
Участие в такого рода передаче как минимум интересно. Помню, мама любила включить именно эту программу и наблюдать за выбором женихов и невест. Кто бы мог подумать, что через десять лет я сама займу место невесты в этом проекте?!
Надо отметить профессионализм и слаженность команды Первого канала и проекта "Давай поженимся!". Оказывается, они снимают по 4 (!!!) передачи в день, то есть работа всей съёмочной группы начинается где-то около 9 утра и заканчивается поздно вечером. Наш выпуск снимался последним - 4-м по счёту в этот день, и работа была завершена примерно в 22:30.
Вообще съёмка каждой программы продолжительностью 40-45 минут длится 2,5-3 часа. Вот так на телевидении работают настоящие профессионалы!
Подготовка к эфиру программы с моим участием началась за две недели до съёмок. При этом все переговоры проходили чётко, по делу и решения принимались быстро.
К сожалению, многим передачам в Латвии никогда не достичь такого уровня. Зачастую в наши проекты могут взять и дилетантов. Это обусловлено бюджетом, активностью спонсоров, предложением на рынке труда и так далее. Понятно, что Россия - большая, соответственно, аудитория тоже огромная. Отсюда и масштаб съёмок, а также условия.
Очень интересно было посмотреть на съёмочный процесс, находясь внутри. Я, как человек, проработавший на телевидении более 14 лет, получила огромное удовольствие от участия в этом проекте. Ко мне был приставлен личный редактор - очень образованная и интеллигентная девушка Мария, которая работает в проекте уже девять лет. Именно Мария согласовывала со мной различные нюансы и помогала выбрать нужный сюрприз для жениха. Например,
я не хотела выглядеть нелепо и перебирать репертуар караоке, изображая из себя певицу, или вспоминать свои уроки йоги и гимнастики, показывая отличную растяжку.
Мне хотелось выразить себя через сюрприз, постараться ещё больше приоткрыться для аудитории и жениха. Моё предложение было сыграть отрывок из пьесы Николая Васильевича Гоголя "Женитьба".
Так как по образованию я филолог, а в душе - актриса, то выучить монолог Агафьи Тихоновны для меня не составило труда. Тем более идею о таком сюрпризе с радостью одобрило руководство программы, сказав, что жених - интеллектуал и такой сюрприз ему понравится. Декорации и соответствующий наряд подбирали режиссёры программы и Мария, которая заказала для меня платье из гардеробной "Мосфильма".
Ранее я думала, что это больше постановочный проект, но оказалось - все совсем не так. Женихи и невесты настоящие, никаких актеров, истории - тоже реальные.
Все знакомятся друг с другом только во время съёмок. По правилам проекта, до команды "Мотор!" ни женихи, ни невесты друг друга видеть не должны.
Я просила показать хотя бы фото, но в этом мне тоже отказали, объяснив, что интересна моя естественная реакция. Так что я согласилась на "кота в мешке". А это добавляло адреналина в съёмочный процесс.
В связи с тем, что время эфира ограничено, а потому, естественно, какие-то моменты вырезаются, моя личная жизнь осталась за кадром, что, возможно, и к лучшему для меня как для публичной персоны.
Жених - крупный бизнесмен из Санкт-Петербурга по имени Игорь, который на проект пришёл действительно искать подходящую своему статусу невесту. По его словам, она должна быть одновременно и умной, и красивой, но при этом не скучной.
Характеристика из эфира программы: "Игорь, 48 лет, крупный бизнесмен, инвестор, общественный деятель Санкт-Петербурга, амбассадор Высшей школы экономики. Занимается яхтингом, катается на горных лыжах, признаётся, что не пропускает ни одной премьеры именитых европейских театров. Помог другу пережить личную трагедию, но вместо благодарности получил от него предательский нож в спину и повестку о разводе. Не возьмёт в жёны невежду, но и успешная бизнеследи тоже не подойдёт на роль его спутницы жизни. Женится на ухоженной интеллигентной женщине с изысканным вкусом, которая владеет иностранными языками и сможет составить ему компанию как на светских мероприятиях, так и на рок-концертах".
Как сказала Лариса Гузеева про меня: "Это стопроцентное попадание. Далее невест можно не смотреть!". Я была тронута такой высокой оценкой одной из самых дерзких ведущих на Первом канале. Честно говоря, находясь не на своём привычном месте телеведущей, а оказавшись в руках других ведущих проекта, я немного побаивалась Ларису, так как была наслышана о её нраве и резких высказываниях в адрес гостей.
Лариса, как сканер, зрит в самую глубину. Энергетика у нее сногсшибательная! Я всегда восхищалась этой сильной и мудрой женщиной.
Лариса оказалась права. Жених выбрал именно меня. Как мне потом признался Игорь, увидев статную телеведущую-филолога, он сразу понял, кого выберет. Это была симпатия с первого взгляда. Также жених отметил мой сюрприз, сказав, что для любителя театра это и вправду был отличный подарок, тем более он сам смог принять участие в постановке.
Сейчас мы с Игорем на связи, он пригласил меня прилететь к нему в Петербург, чтобы продолжить "нашу историю",
а также сам в ближайшее время хочет посетить Ригу и посмотреть мой город. Никто не знает, чем это всё закончится, но пока всё очень интересно…"
Смотрите полный выпуск программы "Давай поженимся!" с участием Елены Грицук: