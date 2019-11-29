В начале декабря ожидаются изменения в нескольких маршрутах автобусов

Начиная с воскресенья, первого декабря, ожидаются изменения в нескольких маршрутах автобусов в направлении Баложи, Олайне, Вирши, Балдоне, Кекаву. Об этом сообщает Автотранспортная дирекция.
Отзываясь на предложения пассажиров, с первого декабря ожидаются изменения в маршрутах Рамава-Баложи, Рига-Олайне, Рига-Страуме, Рига-Павасари-Вирши, Рига-Балдоне, Рига-Плявниеккалнс-Кекава и Рига-Валдлаучи-Плявниеккалнс-Кекава.
Также будет открыт новый маршрут Вирши-Павасари-Олайне. К тому же рейс на остановке Вирши в рабочие дни будет начинаться с 9.40.
Принимая во внимание ожидаемые изменения, Автотранспортная дирекция призывает жителей до поездки повторно проверить актуальное расписание движения автобусов на atd.lv в разделе "Расписание движения".