В начале декабря ожидаются изменения в нескольких маршрутах автобусов

Отзываясь на предложения пассажиров, с первого декабря ожидаются изменения в маршрутах Рамава-Баложи, Рига-Олайне, Рига-Страуме, Рига-Павасари-Вирши, Рига-Балдоне, Рига-Плявниеккалнс-Кекава и Рига-Валдлаучи-Плявниеккалнс-Кекава.

Также будет открыт новый маршрут Вирши-Павасари-Олайне. К тому же рейс на остановке Вирши в рабочие дни будет начинаться с 9.40.