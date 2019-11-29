Пт, 29.11.2019
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В начале декабря ожидаются изменения в нескольких маршрутах автобусов

Рижский международный автовокзал

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Начиная с воскресенья, первого декабря, ожидаются изменения в нескольких маршрутах автобусов в направлении Баложи, Олайне, Вирши, Балдоне, Кекаву. Об этом сообщает Автотранспортная дирекция.

Отзываясь на предложения пассажиров, с первого декабря ожидаются изменения в маршрутах Рамава-Баложи, Рига-Олайне, Рига-Страуме, Рига-Павасари-Вирши, Рига-Балдоне, Рига-Плявниеккалнс-Кекава и Рига-Валдлаучи-Плявниеккалнс-Кекава. 

Также будет открыт новый маршрут Вирши-Павасари-Олайне. К тому же рейс на остановке Вирши в рабочие дни будет начинаться с 9.40.

Принимая во внимание ожидаемые изменения, Автотранспортная дирекция призывает жителей до поездки повторно проверить актуальное расписание движения автобусов на atd.lv в разделе "Расписание движения". 

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