Уголовная ответственность за торговлю контрабандными сигаретами будет ужесточена

Участники пришли к выводу, что есть сферы, в которых административная ответственность не действует и необходимо вернуться к уголовной ответственности.

Как пояснил начальник Госполиции Интс Кюзис на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, чтобы привлечь человека к уголовной ответственности, у него нужно найти 50 000 сигарет, то есть 2500 пачек или 250 блоков. Торговцы сигаретами знают закон и не держат такое количество сигарет в своих тайниках. Сегодня представители министерств договорились, что этот объем будет уменьшен.

21 и 22 ноября на Центральном рынке прошли обыски. В связи с нелегальным оборотом сигарет задержаны 12 человек, четверо помещены под арест.

Как сообщили в передаче Латвийского телевидения "Запрещенный прием", на территории рынка сигареты продают по крайней мере в 10 точках. Каждая точка ежедневно продает 70-120 блоков сигарет. Торговец сигаретами имеет около 2000 евро в месяц, а хозяин точки - до 13 000 евро в месяц.