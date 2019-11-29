В торговом центре в Риге злоумышленник исписал враждебными надписями фото детей беженцев

Автор надписей ставит под сомнение нужны ли им рождественские подарки.

По факту случившегося организаторы выставки и руководство торгового центра обратились в полицию. Начато расследование.

Охранник торгового центра видел женщину, которая ручкой писала на фотографиях, однако не успел её догнать.

Цель благотворительной акции "Звезда на востоке", которая проходит в торговом центре - порадовать детей, живущих в зоне военных конфликтов. На фотографиях выставки изображены фотомоменты отчёта благотворительной акции.

Однако на шести из таких фото были исписаны надписями на латышском и английском языках.

За период сроком в пять лет подарки получили более 18 000 детей.

Это уже шестой год акции. Любой, кто желает поддержать этих детей может подготовить свой подарок.