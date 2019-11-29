Сб, 30.11.2019
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В торговом центре в Риге злоумышленник исписал враждебными надписями фото детей беженцев

Торговый центр Domina Shopping

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Шесть из 20 фотографий детей беженцев, размещенных в торговом центре Domina, были расписаны ненавистническими высказываниями. Об этом сообщает Латвийское телевидение.

Автор надписей ставит под сомнение нужны ли им рождественские подарки.

По факту случившегося организаторы выставки и руководство торгового центра обратились в полицию. Начато расследование. 

Охранник торгового центра видел женщину, которая ручкой писала на фотографиях, однако не успел её догнать. 

Цель благотворительной акции "Звезда на востоке", которая проходит в торговом центре - порадовать детей, живущих в зоне военных конфликтов. На фотографиях выставки изображены фотомоменты отчёта благотворительной акции.

Однако на шести из таких фото были исписаны надписями на латышском и английском языках.

За период сроком в пять лет подарки получили более 18 000 детей. 

Это уже шестой год акции. Любой, кто желает поддержать этих детей может подготовить свой подарок. 

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