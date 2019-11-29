В торговом центре в Риге злоумышленник исписал враждебными надписями фото детей беженцев

Шесть из 20 фотографий детей беженцев, размещенных в торговом центре Domina, были расписаны ненавистническими высказываниями. Об этом сообщает Латвийское телевидение.
Автор надписей ставит под сомнение нужны ли им рождественские подарки.
По факту случившегося организаторы выставки и руководство торгового центра обратились в полицию. Начато расследование.
Охранник торгового центра видел женщину, которая ручкой писала на фотографиях, однако не успел её догнать.
Цель благотворительной акции "Звезда на востоке", которая проходит в торговом центре - порадовать детей, живущих в зоне военных конфликтов. На фотографиях выставки изображены фотомоменты отчёта благотворительной акции.
Однако на шести из таких фото были исписаны надписями на латышском и английском языках.
За период сроком в пять лет подарки получили более 18 000 детей.
Это уже шестой год акции. Любой, кто желает поддержать этих детей может подготовить свой подарок.
Ar naida runu, apšaubot jēgu gādāt Ziemassvētku dāvanas bēgļu bērniem, apķēpātas sešas no 20 fotogrāfijām, kas izliktas publiskai apskatei lielveikalā. https://t.co/mQvhqJgQkg pic.twitter.com/lJLFpyLNJf— LTV Panorama (@ltvpanorama) November 29, 2019