"Ни один день не был похож на другой": диктор попрощалась со зрителями после 23 лет работы на LNT

В пятницу, 29 ноября, после 23 лет работы на передаче LNT Ziņas со зрителями попрощалась новостной диктор Илзе Добеле.
"С LNT Ziņas я прощаюсь уже сегодня вечером и желаю подчеркнуть пережитую радость. Радость за то, что у меня была возможность в течение этих 23 лет быть частью LNT Ziņas. Радость за команду, в которой каждый отдавал лучшее из своих способностей, навыков и знаний, и, радость за то, что ни один не был похож на другой, поскольку новости показывают каждый день и мы их создавали для вас - зрителей", - заявила она.
Видео: Последний эфир Илзе Добеле
Видео: То, что осталось за кадром последнего эфира
В свою очередь 26 ноября после 23 лет работы на LNT Ziņas со зрителями попрощался диктор Андрис Аузанс.
Ранее уже сообщалось, что в All Media Baltics начались увольнения сотрудников.
Продюсер передачи "900 секунд" Дана Франце подтвердила, что с пятницы деловые отношения с предприятием прекращены.
"Увольнение было безосновательным, пояснений не было", - подчеркнула Франце, добавив, что было выплачено выходное пособие.
По ее мнению, руководству предприятия нужно предоставить пояснения прекращения трудовых отношений без причин.
Со следующего года работу прекратит и многолетний сотрудник TV3, журналист Янис Эглитис. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.