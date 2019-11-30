Сб, 30.11.2019
Я занимаюсь благотворительностью, но никогда не афишировала это. Просто считаю, что такие вещи люди делают в первую очередь для себя, а не на публику. Ольга Андре, трижды королева красоты
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • "Ни один день не был похож на другой": диктор попрощалась со зрителями после 23 лет работы на LNT

"Ни один день не был похож на другой": диктор попрощалась со зрителями после 23 лет работы на LNT

Ilze Dobele

ФОТО: LNT

В пятницу, 29 ноября, после 23 лет работы на передаче LNT Ziņas со зрителями попрощалась новостной диктор Илзе Добеле. 

"С LNT Ziņas я прощаюсь уже сегодня вечером и желаю подчеркнуть пережитую радость. Радость за то, что у меня была возможность в течение этих 23 лет быть частью LNT Ziņas. Радость за команду, в которой каждый отдавал лучшее из своих способностей, навыков и знаний, и, радость за то, что ни один не был похож на другой, поскольку новости показывают каждый день и мы их создавали для вас - зрителей", - заявила она. 

Видео: Последний эфир Илзе Добеле

Видео: То, что осталось за кадром последнего эфира

В свою очередь 26 ноября после 23 лет работы на LNT Ziņas со зрителями попрощался диктор Андрис Аузанс.

Ранее уже сообщалось, что в All Media Baltics начались увольнения сотрудников

Продюсер передачи "900 секунд" Дана Франце подтвердила, что с пятницы деловые отношения с предприятием прекращены.

"Увольнение было безосновательным, пояснений не было", - подчеркнула Франце, добавив, что было выплачено выходное пособие. 

По ее мнению, руководству предприятия нужно предоставить пояснения прекращения трудовых отношений без причин. 

Со следующего года работу прекратит и многолетний сотрудник TV3, журналист Янис Эглитис. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ