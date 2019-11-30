"Ни один день не был похож на другой": диктор попрощалась со зрителями после 23 лет работы на LNT

"С LNT Ziņas я прощаюсь уже сегодня вечером и желаю подчеркнуть пережитую радость. Радость за то, что у меня была возможность в течение этих 23 лет быть частью LNT Ziņas. Радость за команду, в которой каждый отдавал лучшее из своих способностей, навыков и знаний, и, радость за то, что ни один не был похож на другой, поскольку новости показывают каждый день и мы их создавали для вас - зрителей", - заявила она.