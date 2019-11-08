В медиагруппе All Media Baltics начались увольнения сотрудников

Продюсер утренней информативной программы 900 sekunde на LNT Дана Франце подтвердила, что с сегодняшнего дня рабочие отношения с компанией прерваны.

"Работа прекращена без оснований и без пояснений", - подчеркнула Франце, добавив, что была выплачена компенсация.

Франце заявила, что, по её мнению, руководству предприятия нужно предоставить объяснения о причинах прекращения трудовых отношений.

"Новостная служба LNT - отличная команда, думаю, что сильнейшая в Латвии. Очень грустно, что всё разваливается", - сказала Франц, которая работала в компании начиная с основания программы (октябрь 2004 года).

Она также рассказала, что сегодня на беседу были приглашены медиа-продюсеры и модераторы.

Продюсер новостей TV3 Алвилс Виксне рассказал, что беседа с руководством запланирована на вечер, поскольку в настоящее время он ещё работает над сегодняшним вечерним выпуском новостей. Возможный итог беседы ему пока что неизвестен. Он полагает, что подробности кадровых изменений в компании могут быть известны только в ближайшие дни.

Как сообщает LETA, согласно неофициальной информации, в связи с реорганизацией планируется уволить около 30 сотрудников.

Представитель All Media Baltics Алисе Малишко отметила, что начиная с пятницы будут организованы разговоры с командами обоих служб, в связи с этим в настоящее время будет некорректным называть число увольнений.

В Государственном агентстве занятости отметили, что предприятие не сообщало о планируемом коллективном увольнении.

Как сообщалось, медиагруппа All Media Baltics с декабря будет работать в Балтии под брендом TV3.

Предусмотрены изменения в работе входящих в группу телеканалов, в частности, канал LNT больше не будет продолжать работу в теперешней форме. All Media Baltics расширит объем предлагаемых на TV3 новостей, перенеся туда большую часть контента, создаваемого новостной службой LNT.