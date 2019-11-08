В медиагруппе All Media Baltics начались увольнения сотрудников

Сегодня, 8 ноября, в медиагруппе All Media Baltics, в которой сообщили об объединении новостных служб телеканалов TV3 и LNT, началось увольнение сотрудников, выяснило агентство LETA.
Продюсер утренней информативной программы 900 sekunde на LNT Дана Франце подтвердила, что с сегодняшнего дня рабочие отношения с компанией прерваны.
"Работа прекращена без оснований и без пояснений", - подчеркнула Франце, добавив, что была выплачена компенсация.
Франце заявила, что, по её мнению, руководству предприятия нужно предоставить объяснения о причинах прекращения трудовых отношений.
"Новостная служба LNT - отличная команда, думаю, что сильнейшая в Латвии. Очень грустно, что всё разваливается", - сказала Франц, которая работала в компании начиная с основания программы (октябрь 2004 года).
Она также рассказала, что сегодня на беседу были приглашены медиа-продюсеры и модераторы.
Продюсер новостей TV3 Алвилс Виксне рассказал, что беседа с руководством запланирована на вечер, поскольку в настоящее время он ещё работает над сегодняшним вечерним выпуском новостей. Возможный итог беседы ему пока что неизвестен. Он полагает, что подробности кадровых изменений в компании могут быть известны только в ближайшие дни.
Как сообщает LETA, согласно неофициальной информации, в связи с реорганизацией планируется уволить около 30 сотрудников.
Представитель All Media Baltics Алисе Малишко отметила, что начиная с пятницы будут организованы разговоры с командами обоих служб, в связи с этим в настоящее время будет некорректным называть число увольнений.
В Государственном агентстве занятости отметили, что предприятие не сообщало о планируемом коллективном увольнении.
Как сообщалось, медиагруппа All Media Baltics с декабря будет работать в Балтии под брендом TV3.
Предусмотрены изменения в работе входящих в группу телеканалов, в частности, канал LNT больше не будет продолжать работу в теперешней форме. All Media Baltics расширит объем предлагаемых на TV3 новостей, перенеся туда большую часть контента, создаваемого новостной службой LNT.
Будет также создана единая новостная служба.