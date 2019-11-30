Сб, 30.11.2019
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В Подмосковье в крови ребенка нашли наркотики

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В Подмосковье следователи начали проверку в связи с появившейся в прессе информацией о том, что в крови двухлетнего мальчика были обнаружены следы наркотического вещества. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Отмечается, что мальчик из Волоколамска находился на лечении в лечение в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Владимирского, когда медики обнаружили в его анализах следы каннабиноидов.

По словам родителей ребенка, их сын съел неизвестное вещество в подъезде дома, где они живут. 

Процессуальное решение будет принято после получения результатов следственной проверки.

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