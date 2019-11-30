В Подмосковье в крови ребенка нашли наркотики

В Подмосковье следователи начали проверку в связи с появившейся в прессе информацией о том, что в крови двухлетнего мальчика были обнаружены следы наркотического вещества. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Отмечается, что мальчик из Волоколамска находился на лечении в лечение в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Владимирского, когда медики обнаружили в его анализах следы каннабиноидов.
По словам родителей ребенка, их сын съел неизвестное вещество в подъезде дома, где они живут.
Процессуальное решение будет принято после получения результатов следственной проверки.