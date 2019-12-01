"Я так не возбуждаюсь": фотограф в стиле ню Александр Соколов дал откровенное интервью

По словам 38-летнего фотографа, самым интересным в его работе является то, что ему приходится общаться с самыми разными людьми.

"Всегда приходят другие люди. Несмотря на то, что моя работа заключается в фотографии, разговаривать с этими людьми гораздо интереснее, чем снимать их. Когда женщина разделась, она такая же, как и остальные. Еще не видел ни одну женщину с тремя грудями. Перед фотосессией мы примерно час общаемся, чтобы и я к ней привык, и она ко мне, это самый интересный этап в работе", - указал Соколов.

Он указал, что начал заниматься фотографией в стиле ню, поскольку на этот жанр есть большой спрос среди женщин.

"Это очень востребовано. Мне все равно, как снимать - хоть в гидрокостюме. Мне правда все равно. В Милане я учился фотографировать одежду как модный фотограф, но на приватных фотосессиях, женщины чаще хотят голые фото или фото в белье. Как-то не ходят они на одетые фотосессии. Поскольку я больше это снимаю и больше публикую голые фото, все, кто хочет такие снимки, соответсвенно ко мне и обращаются.

Поскольку я это делаю часто, у меня это хорошо получается. Хорошо получается - я это делаю часто", - пояснил фотограф.

Также Соколов рассказал, что чаще всего фотосессии в стиле ню выбирают зрелые женщины с детьми, они не выглядят как супермодели

"Мои клиентки - это женщины в возрасте от 30 до 40 лет в среднем, у которых есть двое детей, немного лишнего веса, которые не выглядят как топ-модели, у них рутина в отношениях, но хочется новых эмоций, ощущений, хочется быть в центре внимания. Чтобы это был день, когда ей уделено все внимание, она - королева. И я им это даю", - отметил он.

Как указал Соколов, он больше не использует компьютерные программы для ретуши фотографий, все, что он использует для создания удачных снимков - правильные свет и поза.

По его словам, качественные фотографии представляют собой хороший способ поднятия настроения клиентке.

"Я клиенткам фотографии отдаю сразу после фотосессии. Я научился снимать так, чтобы сразу было красиво. Я считаю, что это мое самое большое достижение. Самое большое искусство - сразу увидеть, что в этом человеке хорошо, а что плохо. Минусы можно скрыть, а плюсы подчеркнуть.

И показать, насколько она фантастически может выглядеть со своим жирком, грудью, у которой форма не такая, как в молодости.

Я хочу ее показать такой, какой она себя никогда в зеркале не видела", - пояснил фотограф.

Кроме того Соколов признался, что собирался уйти из профессии, которой он живет уже 20 лет. Однако был один важный аспект работы, который его остановил.

"Мне нереально нравится, когда вижу, что женщина приходит - у нее руки дрожат, ноги, не знает, как будет, не уверена в себе, но, когда она уходит, она не хочет уходить. Она не хочет одеваться. Уходит с высоко поднятой головой.

Она чувствует себя львицей. Это мне нравится, своими способностями я могу изменить отношение человека к себе. Это - моя цель", - подчеркнул фотограф.

Он также отметил, что не возбуждается во время проведения фотосессий, поскольку ему сложно воспринимать женщину как сексуальный объект.

"Я фотографию настолько давно, что эти привычные вещи - возбуждающие факторы - смотреть на голую грудь женщины, видеть изгибы, попу... Это часть моей работы.

Я так не возбуждаюсь. Абсолютно. Полностью", - указал Соколов.

Как отметил фотограф, это может быть по причине того, что с возрастом приоритеты изменились.