Начат сбор подписей за запрет на курение в квартире

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей, чтобы ввести ответственность для владельцев квартир за нарушение запретов на курение в квартирах.
Как поясняет представитель инициативы Дмитрий Степанов, в многоквартирных жилых домах существуют проблемы с соседями-курильщиками, так как табачный дым проникает в соседние квартиры и угрожает здоровью их обитателей.
"К сожалению, найти общий язык с соседом-курильщиком не всегда получается, поэтому остается только обращаться в правоохранительные органы. Практика показывает, что в законах есть лазейки, которые позволяют курильщикам обойти ограничения на курение и остаться безнаказанными", - отметил Степанов.
Инициатива предусматривает внесение поправок в законы, чтобы изменить ситуацию в многоквартирных домах в пользу некурящих жильцов.
Авторы инициативы предлагают запретить курить в квартирах многоквартирных жилых домов у открытых внешних окон и предусмотреть для собственников квартир ответственность за нарушения ограничений и запретов на курение в пределах квартир, а также ввести систему штрафов за повторные нарушения.