Начат сбор подписей за запрет на курение в квартире

"К сожалению, найти общий язык с соседом-курильщиком не всегда получается, поэтому остается только обращаться в правоохранительные органы. Практика показывает, что в законах есть лазейки, которые позволяют курильщикам обойти ограничения на курение и остаться безнаказанными", - отметил Степанов.