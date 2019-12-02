У искусственного интеллекта пять глаз, которые смотрят на тебя

Стремительное развитие технологий действительно создает ощущение, что мы совершаем путешествие во времени. Еще недавно нам даже в голову не приходило, что телефон может быть без провода и дискового номеранабирателя. Мгновенно, как по взмаху волшебной палочки, появились мобильные телефоны. Только в своих самых смелых снах человек мог бы представить, что телефон может быть одновременно и фотоаппаратом и видеокамерой. Вот вам мобильный телефон с фото- и видеокамерой. Кажется, что только позавчера главенствующее место в иерархии общества определялось количеством мегапикселей в камере, когда роскошная 3,2-пиксельная фотокамера в телефоне автоматически ставила человека в один ряд с богачами и лидерами мнений. А сейчас? Сейчас любому доступны смартфоны с пятью (!) камерами и искусственным интеллектом. Посмотрите только, в какое грандиозное время живем.

Смартфон будущего

Новый Huawei nova 5T определенно является одним из ярчайших примеров стремительного развития технологий. Вооруженный четырьмя камерами сзади и "селфикамерой" спереди, аппарат словно глазастый паук может передать и увековечить каждую мельчайшую деталь или движение, даже под покровом ночи. Передняя 32-мегапиксельная камера, которая, как упомянуто выше, наделена искусственным интеллектом, позволит Вам сделать потрясающее селфи, несмотря на освещение и погодные условия.

ФОТО: Пресс-фото

Все же идеальное селфи – это только одна из вещей, которую может обеспечить смартфон, который наделен "разумом". Искусственный интеллект управляет всеми пятью камерами Huawei, что вовсе не является расточительством, а необходимостью, чтобы владелец смартфона мог сделать разноплановые фотографии в высоком разрешении – начиная с пейзажей и заканчивая портретами и деталями. 48-мегапиксельная задняя камера и остальные три функциональные камеры не позволят оставить туманными даже мельчайшие детали.

Устройство, вооруженное искусственным интеллектом

Искусственный интеллект (ИИ) – важнейшее достижение последних лет в области смартфонов. Совершенно не нужно следить за вопросами технологий, чтобы знать о том, что искусственный интеллект завоевал повседневную жизнь человека. Все-таки – это не такая война и победа искусственного интеллекта, которую мы, возможно, представляли десять лет назад, просматривая фантастические фильмы или читая антиутопическую литературу. Совсем наоборот – искусственный интеллект служит нам лишь для практических целей, например, съемка качественных фотографий с высоким разрешением без использования тяжеловесной зеркальной фотокамеры.

Изображение, сделанное ночью с помощью HUAWEI nova 5T ФОТО: Пресс-фото

Как в недавнем интервью объяснял ассоциированный профессор кафедры ИИ и системной инженерии РТУ Эгон Лавенделис: "Производители смартфонов заинтересованы сделать жизнь пользователей легче и помочь узнать преимущества ИИ. Например, одна из инноваций, которая доступна в телефонах Huawei - это особо созданный процессор нейронов, который распознает среду, например, солнечный день, и подстраивает камеру под соответствующие настройки. Так ИИ потенциально увеличивает возможность с помощью телефона сделать качественный снимок и освободить наш разум от принятия ежедневных решений, которые иногда занимают слишком много времени, используя обычную фотокамеру".

ФОТО: Пресс-фото

Это все особо пригодится, конечно, молодым людям, которые активно пользуются соцсетями и способны оценить качественные высокого разрешения фотографии, а также удобства при их создании. Больше нет необходимости волноваться ни о трясущейся руке, ни о плохом освещении. Съемка со смартфоном стала удобной, как никогда, к тому же результат почти никогда не отличается от профессиональной зеркальной фотокамеры.

Тем не менее, фотография и съемка – это не единственные процессы, которые значительно улучшил искусственный интеллект. Рука ИИ коснулась и видеоигр в смартфоне. Это особо ощущается в излюбленных молодежью шутерах от первого лица, когда ИИ, незаметно для игрока, обеспечивает стабильность игры и качество графики.

ФОТО: Пресс-фото

Хотя искусственный интеллект часто подвержен социальной стигматизации, следует признать, что это наше будущее. И не только такие избитые вещи как селфи и видеоигры. Искусственный интеллект – это лучший помощник для поиска, отбора и анализа информации. Это может облегчить нам путь к знаниям – сильнейшему оружию современного мира.