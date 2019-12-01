Неофициально прозвучали возможные кандидаты на должность генпрокурора

Против перенятия вопроса советом не возражают ни генпрокурор, ни председатель Верховного суда. Однако оба они считают, что из процедуры нельзя исключать профессиональные структуры, у которых до этого были права выдвигать своего кандидата. Канцелярия президента затею министра поддерживает, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Десять лет назад председатель Верховного суда Ивар Бичкович назвал кандидатом на должность генпрокурора Яниса Майзитиса. Сейм был против. Тогда появилась кандидатура Эрика Калнмейерса. Следующим летом второй срок полномочий Калнмейерса закончится и закон запрещает ему находиться в этой должности дольше.

Министр юстиции считает, что нужно увеличить роль совета по юстиции в выборе будущего генпрокурора.

Мнения о новом порядке министр юстиции спросил у Суда Сатверсме, который законопроекты комментировать не может, и Госканцелярии, которая концептуально это поддержала.

Сейчас закон предусматривает, что генпрокурором можно назначить лицо, достигшее возраста 40 лет, которое определенное время работало судьей или прокурором. Предложенное министром расширение круга претендентов вызывает подозрения, не делается ли это в интересах какого-то одного кандидата.

Ни один из судей, которые соответствуют должности генпрокурора, сейчас не рассматривают идею баллотироваться на эту должность. В распоряжении Nekā personīga есть неофициальная информация, что минимум у трех прокуроров есть нужный опыт и амбиции занять этот пост, кроме того, они могли бы получить и поддержку профессиональных структур и коллегиальных обществ.

Главный прокурор прокуратуры Рижского окружного суда Арминс Мейстерс сказал передаче, что на данный момент никакого решения не принял, но возможность баллотироваться не исключает. Таких же мыслей придерживается главный прокурор отдела суда по уголовным делам Ален Мицкевичс.