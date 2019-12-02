"Думала, что сын просто дружит с этим парнем". Откровения родителей ЛГБТ-детей
Крупнейший информационный ресурс Беларуси TUT.BY не так давно опубликовал на своем YouTube-канале видео с откровениями родителей представителей нетрадиционной ориентации.
В студию пригласили родителей ЛГБТ-детей, которые честно рассказали о том, как узнали о гомосексуальности своего ребенка, как отреагировали на такое известие и скрывали ли этот факт от окружающих.
"Мама, нам нужно поговорить", - согласитесь, немногие после этой фразы готовы услышать, что дочь влюбилась в девушку или сын - в парня. Каково же это?
Смотрите и слушайте!