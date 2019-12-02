Пн, 2.12.2019
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  • "Думала, что сын просто дружит с этим парнем". Откровения родителей ЛГБТ-детей

"Думала, что сын просто дружит с этим парнем". Откровения родителей ЛГБТ-детей
Видео

ФОТО: Pixabay

Крупнейший информационный ресурс Беларуси TUT.BY не так давно опубликовал на своем YouTube-канале видео с откровениями родителей представителей нетрадиционной ориентации.

В студию пригласили родителей ЛГБТ-детей, которые честно рассказали о том, как узнали о гомосексуальности своего ребенка, как отреагировали на такое известие и скрывали ли этот факт от окружающих.

"Мама, нам нужно поговорить", - согласитесь, немногие после этой фразы готовы услышать, что дочь влюбилась в девушку или сын - в парня. Каково же это?

Смотрите и слушайте!

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