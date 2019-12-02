Дело о строительном картеле: Совет по конкуренции оштрафовал Depo на более чем 700 000 евро

Штраф применен за то, что предприятие в ходе расследования дела о картеле не предоставило полной информации о двух сообщениях по электронной почте в 2007 и 2009 годах.

Вилсоне сообщила, что с 2015 по 2017 год СК расследовал дело о запрещенном соглашении четырех компаний по торговле стройматериалами и двух производителей стройматериалов. В 2017 году компании были оштрафованы в целом на 5,8 млн евро за согласование цен и поддержание искусственно завышенного уровня цен. В настоящее время дело находится в суде.

В ходе расследования Depo Diy предоставило свои объяснения, но СК констатировал, что они были неполными, то есть не были прокомментированы конкретные сообщения по электронной почте якобы из-за их давности, в то же время через несколько лет во время судебной тяжбы те же сообщения были детально прокомментированы.

Вилсоне добавила, что данное решение СК о применении штрафа не влияет ни на решение 2017 года, ни на ход судебной тяжбы.

Представители Depo Diy заявили, что считают решение СК необоснованным и обжалуют его в Административном окружном суде.

Судебный процесс все еще идет, и решение о штрафе СК применил за несколько дней до очередного заседания, назначенного на 3 декабря. "Depo Diy" расценивает это как попытку повлиять на позицию защиты, свидетелей, суд и репутацию предприятия.