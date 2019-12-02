Жителей Эстонии атакуют секс-шантажисты

RIA рекомендует не отвечать на такие письма, сообщила в понедельник BNS пресс-служба департамента.

Письма такого типа с вымогательствами известны во всем мире как sextortion, сейчас это одна из основных мошеннических схем у преступников.

За прошедшую неделю отдел обработки инцидентов департамента государственной инфосистемы получил множество сообщений о таких письмах.

Цель преступников — напугать получателя письма утверждением, что у них есть доступ к IT-устройствам жертвы и обзор веб-сайтов, которые человек посещал. Вдобавок сообщают, что доступ есть и к веб-камере, на которую сняты интимные ситуации получателя письма, которые точно не должны стать достоянием общественности.

Для того, чтобы письмо с вымогательством было правдоподобным и воспринималось серьезно, преступники используют утекшие за годы пароли и прилагают к письму старый пароль жертвы, адрес электронной почты или номер телефона. Большинство паролей, которые используют преступники, утекли несколько лет назад.

Такие письма с вымогательствами следует игнорировать.

Если вы знаете, что приложенный к письму пароль утек или по-прежнему используется, то его настоятельно рекомендуется сменить.

В различных средах следует использовать разные пароли и избегать повторного и перекрестного использования паролей.

На веб-странице Have I Been Pwned https://haveibeenpwned.com можно проверить, какие связанные с адресом электронной почты пароли могли утечь.