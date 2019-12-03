Эрдоган не согласен с планом НАТО по обороне Польши и стран Балтии

Перед тем, как выехать на саммит НАТО в Лондоне, Эрдоган заявил, что обсудит этот вопрос с лидерами стран Балтии и Польши.

Турция обвиняет союзников по НАТО в том, что они прислушиваются к опасениям стран Балтии относительно своей безопасности, но отрицают угрозу, исходящую для Турции от курдских боевиков.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ранее призвал не драматизировать распространенную анонимными источниками информацию об отказе Турции поддержать план обороны стран Балтии и Польши.

По его словам, сейчас альянс работает над оценкой рисков и планом соответствующих действий для всех стран-участниц, включая Балтийский регион.