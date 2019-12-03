Видео с Трампом, забывшим жену перед посадкой в вертолет, позабавило СМИ

На кадрах видно, как Трамп с зонтом в руках бодрым шагом идет к вертолету один и только за несколько шагов до трапа спохватывается и тормозит, чтобы подождать супругу, которая должна была лететь вместе с ним.

Остановившись, американский глава разворачивается и произносит несколько слов. В этот момент в кадре появляется первая леди, и пара уже вместе отправляется к вертолету.

По мнению вставших на защиту Трампа пользователей Сети, Мелания, вероятно, просто опаздывала.

"Любой семьянин знает, каково это - когда жена собирается медленнее, чем хотелось бы, и мужчина идет вперед, а та его догоняет. Так происходит в любой семье.