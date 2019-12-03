Вт, 3.12.2019
Эти люди проигнорировали все советы, которые даются в таких случаях - убегать, заботиться о своей собственной безопасности. Вместо этого они бросились в опасность, чтобы позаботиться о безопасности всех остальных. Я чрезвычайно горжусь ими. Садик Хан, мэр Лондона, об очевидцах теракта

Видео с Трампом, забывшим жену перед посадкой в вертолет, позабавило СМИ

Дональд Трамп

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Телеканал  FOX 10 Phoenix опубликовал видео с президентом США Дональдом Трампом, который "забыл" свою жену Меланию перед посадкой в правительственный вертолет на лужайке у Белого дома.

На кадрах видно, как Трамп с зонтом в руках бодрым шагом идет к вертолету один и только за несколько шагов до трапа спохватывается и тормозит, чтобы подождать супругу, которая должна была лететь вместе с ним.

Остановившись, американский глава разворачивается и произносит несколько слов. В этот момент в кадре появляется первая леди, и пара уже вместе отправляется к вертолету.

По мнению вставших на защиту Трампа пользователей Сети, Мелания, вероятно, просто опаздывала.

"Любой семьянин знает, каково это - когда жена собирается медленнее, чем хотелось бы, и мужчина идет вперед, а та его догоняет. Так происходит в любой семье.

Устраивать из этого шоу, а тем более делать какие-то выводы - неэтично", - считают они.

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