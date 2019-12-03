Столтенберг: НАТО ответит на любое нападение на Польшу или страны Балтии

НАТО ответит на любое нападение на Польшу или страны Балтии, заявил в опубликованном во вторник интервью генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Присутствием сил НАТО в Польше и странах Балтии мы посылаем России очень мощный сигнал - если произойдет нападение на Польшу или страны Балтии, на него ответит весь альянс", - сказал накануне саммита НАТО генсек альянса.
Он подчеркнул, что у НАТО нет списка врагов, но НАТО будет реагировать, если необходимо. Столтенберг дал интервью ряду изданий, в том числе польской газете Rzeczpospolitа, немецкой Suddeutsche Zeitung и испанской El Pais.
Как сообщалось, США призывают Турцию поддержать план НАТО по обороне Польши и стран Балтии, но Турция против него возражает, заявляя, что альянс должен оказывать Анкаре больше политической поддержки в борьбе с курдскими боевиками в Сирии.