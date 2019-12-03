Вт, 3.12.2019
Суеверия на борту все же бывают. Некоторые авиакомпании убрали из салона 13-й ряд. Практически он, разумеется, есть, но он называется 14-м, и идет сразу после 12-го. Также есть несколько авиакомпаний, который избавились и от 17-го ряда - итальянцам это число якобы приносит несчастье. Марта, бортпроводница
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Столтенберг: НАТО ответит на любое нападение на Польшу или страны Балтии

ФОТО: Reuters/ScanPix

НАТО ответит на любое нападение на Польшу или страны Балтии, заявил в опубликованном во вторник интервью генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Присутствием сил НАТО в Польше и странах Балтии мы посылаем России очень мощный сигнал - если произойдет нападение на Польшу или страны Балтии, на него ответит весь альянс", - сказал накануне саммита НАТО генсек альянса.

Он подчеркнул, что у НАТО нет списка врагов, но НАТО будет реагировать, если необходимо. Столтенберг дал интервью ряду изданий, в том числе польской газете Rzeczpospolitа, немецкой Suddeutsche Zeitung и испанской El Pais.

Как сообщалось, США призывают Турцию поддержать план НАТО по обороне Польши и стран Балтии, но Турция против него возражает, заявляя, что альянс должен оказывать Анкаре больше политической поддержки в борьбе с курдскими боевиками в Сирии.

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