Знания математики среди латвийских школьников выше, чем в среднем по странам OECD

Средние знания по математике латвийских школьников оценены в 496 пунктов и статистически выше, чем средний показатель по OECD - 489 пунктов. Авторы исследования отмечают, что это самый высокий результат латвийских школьников по математике за семь последних циклов Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

Статистически знания латвийских школьников практически не отличаются от знаний учащихся в Швеции, Великобритании, Норвегии, Германии, Ирландии, Чехии, Австрии и Франции.

Наивысшие показатели математических знаний у китайских школьников - 591 пункт. В Сингапуре этот показатель составляет 569 пунктов, в Макао - 558, в Гонконге - 551, в Тайване - 531, в Японии - 527, в Эстонии - 523, в Нидерландах - 519, в Польше - 516 пунктов.

Среди стран ЕС самые высокие показатели знаний математики продемонстрировали эстонские школьники.

Авторы исследования отмечают, что показатели знаний латвийских школьников по сравнению с исследованием PISA 2015 выросли на 14 пунктов. В то же время доля школьников с относительно высокими знаниями математики в Латвии составляет 8,5%, что меньше, чем в странах ОЭСР в среднем - 10,9%.

При этом в Латвии значительно меньше учащихся с низкими математическими знаниями, чем в странах OECD в среднем. В Латвии их доля составляет 17,3%, в странах OECD в среднем - 23,9%. Количество учащихся с низкими знаниями математики по сравнению с 2012 годом в Латвии уменьшилось на 2,6 процентного пункта.

В исследовании отмечается, что знания латвийских мальчиков по математике на 7 пунктов выше, чем девочек. В свою очередь по естественным наукам достижения девочек выше на 8 пунктов, чем мальчиков.