Против мужчины, который стоял на краю крыши в центре Риги, возбуждено уголовное дело

В Госполиции порталу TVNET сообщили, что во время, когда мужчина находился на крыше, было заблокировано движение транспорта, прибыли спасатели. В настоящее время полиция от соответствующих учреждений ждёт заявления о предполагаемом ущербе.

Русский TVNET ранее сообщал, что в пятницу, 29 ноября, в центре Риги, недалеко от перекрестка улиц Марияс и Меркеля, на краю крыши пятиэтажного дома люди заметили мужчину без страховки. Он забрался в здание в 15:00.

Около 13.20 в центре Риги временно было закрыто движение на участке ул. Марияс от Дзирнаву до Меркеля.

На упомянутом участке три троллейбусные линии, однако, принимая во внимание, что большая часть троллейбусов оборудована дизельными генераторами, общественный транспорт использовал объездные пути. То же самое коснулось и автобусов. Пассажирам пришлось считаться с задержками в курсировании транспорта.

На место происшествия прибыли скорая помощь и спасатели. Мужчина с кем-то говорил и активно жестикулировал, при этом он держался руками за окно крыши, а ногами упирался в край крыши.

В 15:00 мужчина все-таки забрался в здание через окно.

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