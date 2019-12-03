Убийство чеченца в Берлине: журналисты установили личность нападавшего

Нападавшему 54 года, его разыскивали за убийство бизнесмена в Москве, а затем по неизведанным причинам данные о нем пропали из базы МВД и Интерпола, говорится в расследовании.

Согласно информации изданий, 19 января 2013 года в Москве убийца на велосипеде застрелил бизнесмена Альберта Назарова. Через год по этому уголовному делу в розыск был объявлен Вадим Красиков, но в июне 2015 года поиски завершились.

При помощи специальной программы смогли сравнить снимки разыскиваемого в 2014 году Красикова и арестованного в Берлине в 2019 году Соколова. Внешняя схожесть - 80 %.

BREAKING: @Bellingcat & its investigative partners have identified the killer of Georgian Zelimkhan Khangoshvili, who earlier this year was shot in Berlin by an assassin arriving on a bicycle, as Vadim Nikolaevich Krasikov, a Russian citizen aged 54. https://t.co/31J0eRHW3A — Bellingcat (@bellingcat) December 3, 2019

Красиков якобы получил визу в Германию в конце августа, пользуясь паспортом на имя некого 49-летнего Вадима Соколова. 23 августа он, возможно, убил Зелимхана Хангошвили, который, как пишет Der Spiegel, являлся "бывшим чеченским военным и много лет работал в Грузии и на Украине против российских интересов". Незадолго до нападения чеченец просил убежище в Германии.

Обстоятельства двух убийств похожи — убийца тоже подъехал к Хангошвили на велосипеде.