Полиция задержала карманника ещё до того, как его заметила потерпевшая

По тоннелю в центре Риги шла женщина, а за ней следовал мужчина, который открыл её рюкзак и достал оттуда кошелёк. Владелица кошелька не заметила этого, но к месту инцидента поспешили полицейские, которые задержали злоумышленника. У него оказался кошелёк с документами потерпевшей и 465 евро с двумя долларами. Вещи были отданы женщине.

Потерпевшая оказалась иностранкой, которая в тот момент спешила в аэропорт, чтобы попасть домой. Потому сначала она отказалась писать заявление. Сотрудникам полиции удалось убедить её в обратном и после написания заявления они доставили её в аэропорт, чтобы она успела на самолёт.

Проверив личность задержанного, выяснилось, что мужчина 1982 года рождения, ранее уже попадал в поле зрения полиции за аналогичные преступления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.