Вт, 3.12.2019
Суеверия на борту все же бывают. Некоторые авиакомпании убрали из салона 13-й ряд. Практически он, разумеется, есть, но он называется 14-м, и идет сразу после 12-го. Также есть несколько авиакомпаний, который избавились и от 17-го ряда - итальянцам это число якобы приносит несчастье. Марта, бортпроводница

Полиция задержала карманника ещё до того, как его заметила потерпевшая

Туннель

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

27 ноября сотрудники Госполиции поймали в тоннеле карманника ещё до того, как потерпевшая заметила пропажу своего кошелька. Об этом сообщает Госполиция на своей странице в Facebook.

По тоннелю в центре Риги шла женщина, а за ней следовал мужчина, который открыл её рюкзак и достал оттуда кошелёк. Владелица кошелька не заметила этого, но к месту инцидента поспешили полицейские, которые задержали злоумышленника. У него оказался кошелёк с документами потерпевшей и 465 евро с двумя долларами. Вещи были отданы женщине. 

Потерпевшая оказалась иностранкой, которая в тот момент спешила в аэропорт, чтобы попасть домой. Потому сначала она отказалась писать заявление. Сотрудникам полиции удалось убедить её в обратном и после написания заявления они доставили её в аэропорт, чтобы она успела на самолёт. 

Проверив личность задержанного, выяснилось, что мужчина 1982 года рождения, ранее уже попадал в поле зрения полиции за аналогичные преступления. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф. 

К мужчине применена мера пресечения - арест. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ