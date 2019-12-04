Новый вице-мэр Риги призывает пересмотреть льготы на проезд в общественном транспорте

По его словам, ближайшими шагами после смены членов совета компании, станет работа над тем, как уменьшить зависимость компании от овердрафта, а именно - сделать так, чтобы расходы предприятия не превышали его доходов.

Также Клейнс хочет понять стратегию самоуправления по определению льгот на проезд в общественном транспорте.

"Мы каждый год призываем Rīgas satiksme все больше групп людей перевозить бесплатно.

На данный момент идет дискуссия о персонале Детской больницы, что сама по себе очень хорошая идея, но это снова 170 000 евро в год.

И если мы политически говорим, что дотации Rīgas satiksme не увеличим, то у меня вопрос - как это муниципальное предприятие восстановится от долгов и стабилизирует свое финансовое положение", - сказал новый вице-мэр.

По его мнению, желание присваивать все новые скидки на проезд в общественном транспорте и решение финансовых проблем компании - "противоречащие друг другу вещи, на которые ответа нет".

Новый вице-мэр в то же время добавил, что пересмотр льгот не станет его единоличным решением, а будет решением председателя Рижской думы.

По мнению Клейнса, именно непродуманное присвоение льгот на проезд в общественном транспорте стало одним из важнейших факторов, которые неблагополучно повлияли на финансовую ситуацию в Rīgas satiksme.

Как сообщалось, новый заместитель председателя Рижской думы Друвис Клейнс (депутатский блок "Риге!") частично сменил совет Rīgas satiksme, исключив из него председателя совета Нормунда Нарвайшса, членов совета Айнара Озолса и Андрея Панченко.

Работу в совете продолжает Эрнест Саулитис, а новыми его членами назначены финансовый специалист Клинцис, руководитель административного управления Рижской думы Мошкевич и Швандерс.

Клейнс объяснил частичную замену совета Rīgas satiksme тем, что у него возникли сомнения по поводу процедуры отбора этих кандидатов.

По словам вице-мэра, в совете предприятия, на котором трудятся тысячи работников, он хочет видеть людей, на которых "не падает тень сомнений".