Новый вице-мэр Риги призывает пересмотреть льготы на проезд в общественном транспорте

Принимая во внимание сложную финансовую ситуацию Rīgas satiksme, возможно, стоит пересмотреть, каким группам населения стоит присваивать льготы на проезд в общественном транспорте, в утреннем интервью на Latvijas Radio заявил новый заместитель председателя Рижской думы Друвис Клейнс (депутатский блок "Риге!").
По его словам, ближайшими шагами после смены членов совета компании, станет работа над тем, как уменьшить зависимость компании от овердрафта, а именно - сделать так, чтобы расходы предприятия не превышали его доходов.
Также Клейнс хочет понять стратегию самоуправления по определению льгот на проезд в общественном транспорте.
"Мы каждый год призываем Rīgas satiksme все больше групп людей перевозить бесплатно.
На данный момент идет дискуссия о персонале Детской больницы, что сама по себе очень хорошая идея, но это снова 170 000 евро в год.
И если мы политически говорим, что дотации Rīgas satiksme не увеличим, то у меня вопрос - как это муниципальное предприятие восстановится от долгов и стабилизирует свое финансовое положение", - сказал новый вице-мэр.
По его мнению, желание присваивать все новые скидки на проезд в общественном транспорте и решение финансовых проблем компании - "противоречащие друг другу вещи, на которые ответа нет".
Новый вице-мэр в то же время добавил, что пересмотр льгот не станет его единоличным решением, а будет решением председателя Рижской думы.
По мнению Клейнса, именно непродуманное присвоение льгот на проезд в общественном транспорте стало одним из важнейших факторов, которые неблагополучно повлияли на финансовую ситуацию в Rīgas satiksme.
Как сообщалось, новый заместитель председателя Рижской думы Друвис Клейнс (депутатский блок "Риге!") частично сменил совет Rīgas satiksme, исключив из него председателя совета Нормунда Нарвайшса, членов совета Айнара Озолса и Андрея Панченко.
Работу в совете продолжает Эрнест Саулитис, а новыми его членами назначены финансовый специалист Клинцис, руководитель административного управления Рижской думы Мошкевич и Швандерс.
Клейнс объяснил частичную замену совета Rīgas satiksme тем, что у него возникли сомнения по поводу процедуры отбора этих кандидатов.
По словам вице-мэра, в совете предприятия, на котором трудятся тысячи работников, он хочет видеть людей, на которых "не падает тень сомнений".
Мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге"), комментируя перестановки в Rīgas satiksme, отметил, что после ознакомления с работой предприятия у него не возникло мысли о необходимости заменить совет, однако в решение вице-мэра Клейнса он вмешиваться не намерен.