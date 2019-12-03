Новым председателем совета Rīgas satiksme стал Роланд Клинцис

Новым председателем совета предприятия общественного транспорта ООО Rīgas satiksme (RS) стал Роланд Клинцис, а в правление назначена директор управления административных ресурсов RS Элина Эпалте-Друлле, сообщила представитель предприятия Байба Барташевича.
Заместителем председателя совета RS назначена Наталья Мошкевич.
Эпалте-Друлле назначена в правление, так как вчера, 2 декабря, к работе в совете РС приступил прежний член правления Юрис Швандерс.
Работу в правлении компании продолжают Эмилс Якринс и Арманд Крузе.
Как сообщалось, новый заместитель председателя Рижской думы Друвис Клейнс (депутатский блок "Риге!") частично сменил совет RS, исключив из него председателя совета Нормунда Нарвайшса, членов совета Айнара Озолса и Андрея Панченко.
Работу в совете продолжает Эрнест Саулитис, а новыми его членами назначены финансовый специалист Клинцис, руководитель административного управления Рижской думы Мошкевич и Швандерс.
Клейнс объяснил частичную замену совета RS тем, что у него возникли сомнения по поводу процедуры отбора этих кандидатов.
По словам вице-мэра, в совете предприятия, на котором трудятся тысячи работников, он хочет видеть людей, на которых "не падает тень сомнений".
Мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге"), комментируя перестановки в RS, отметил, что после ознакомления с работой предприятия у него не возникло мысли о необходимости заменить совет, однако в решение вице-мэра Клейнса он вмешиваться не намерен.