Новым председателем совета Rīgas satiksme стал Роланд Клинцис

Заместителем председателя совета RS назначена Наталья Мошкевич.

Эпалте-Друлле назначена в правление, так как вчера, 2 декабря, к работе в совете РС приступил прежний член правления Юрис Швандерс.

Работу в правлении компании продолжают Эмилс Якринс и Арманд Крузе.

Как сообщалось, новый заместитель председателя Рижской думы Друвис Клейнс (депутатский блок "Риге!") частично сменил совет RS, исключив из него председателя совета Нормунда Нарвайшса, членов совета Айнара Озолса и Андрея Панченко.

Работу в совете продолжает Эрнест Саулитис, а новыми его членами назначены финансовый специалист Клинцис, руководитель административного управления Рижской думы Мошкевич и Швандерс.

Клейнс объяснил частичную замену совета RS тем, что у него возникли сомнения по поводу процедуры отбора этих кандидатов.

По словам вице-мэра, в совете предприятия, на котором трудятся тысячи работников, он хочет видеть людей, на которых "не падает тень сомнений".