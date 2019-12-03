Вт, 3.12.2019
Суеверия на борту все же бывают. Некоторые авиакомпании убрали из салона 13-й ряд. Практически он, разумеется, есть, но он называется 14-м, и идет сразу после 12-го. Также есть несколько авиакомпаний, который избавились и от 17-го ряда - итальянцам это число якобы приносит несчастье. Марта, бортпроводница

Новым председателем совета Rīgas satiksme стал Роланд Клинцис

Rīgas satiksme

ФОТО: facebook.com/rigassatiksmelv

Новым председателем совета предприятия общественного транспорта ООО Rīgas satiksme (RS) стал Роланд Клинцис, а в правление назначена директор управления административных ресурсов RS Элина Эпалте-Друлле, сообщила представитель предприятия Байба Барташевича.

Заместителем председателя совета RS назначена Наталья Мошкевич.

Эпалте-Друлле назначена в правление, так как вчера, 2 декабря, к работе в совете РС приступил прежний член правления Юрис Швандерс.

Работу в правлении компании продолжают Эмилс Якринс и Арманд Крузе.

Как сообщалось, новый заместитель председателя Рижской думы Друвис Клейнс (депутатский блок "Риге!") частично сменил совет RS, исключив из него председателя совета Нормунда Нарвайшса, членов совета Айнара Озолса и Андрея Панченко.

Работу в совете продолжает Эрнест Саулитис, а новыми его членами назначены финансовый специалист Клинцис, руководитель административного управления Рижской думы Мошкевич и Швандерс.

Клейнс объяснил частичную замену совета RS тем, что у него возникли сомнения по поводу процедуры отбора этих кандидатов.

По словам вице-мэра, в совете предприятия, на котором трудятся тысячи работников, он хочет видеть людей, на которых "не падает тень сомнений".

Мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге"), комментируя перестановки в RS, отметил, что после ознакомления с работой предприятия у него не возникло мысли о необходимости заменить совет, однако в решение вице-мэра Клейнса он вмешиваться не намерен.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ