Ср, 4.12.2019
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Пожар в квартире Кайминьша: стало известно, как депутат получил ожоги рук

Артус Кайминьш

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Депутат Сейма Артус Кайминьш, в квартире которого на улице Антонияс в воскресенье, 1 декабря, произошел пожар, получил ожоги рук, так как пытался своими силами справиться с пламенем, сообщают новости TV3.

Принадлежащий Кайминьшу портал Rītakafija.lv 2 декабря сообщил в Facebook, что Кайминьш находится в больнице с ожогами рук и проведет там минимум три дня.

"Надышался дымом, пока пытался сам справиться с пламенем", - говорится в записи.

Напомним, в воскресенье в 20:47 VUGD получила вызов на пожар в одном из многоквартирных домов столицы.

На месте происшествия пожарные обнаружили, что горит одна из квартир здания. Спасатели вывели из заполненных дымом помещений семь человек, двое из которых пострадали и были переданы медикам. Около полуночи пожар был ликвидирован, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

В Госполиции агентству LETA подтвердили, что в результате пожара в центре Риги пострадали люди. Также была спасена собака.

Первоначальная информация свидетельствует о том, что пожар в квартире, возможно, начался из-за оставленной без присмотра свечи.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Кайминьш получил ожог 10% тела. Об этом свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV. В пожаре пострадал ещё один человек. 

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