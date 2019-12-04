Пожар в квартире Кайминьша: стало известно, как депутат получил ожоги рук

Депутат Сейма Артус Кайминьш, в квартире которого на улице Антонияс в воскресенье, 1 декабря, произошел пожар, получил ожоги рук, так как пытался своими силами справиться с пламенем, сообщают новости TV3.
Принадлежащий Кайминьшу портал Rītakafija.lv 2 декабря сообщил в Facebook, что Кайминьш находится в больнице с ожогами рук и проведет там минимум три дня.
"Надышался дымом, пока пытался сам справиться с пламенем", - говорится в записи.
Напомним, в воскресенье в 20:47 VUGD получила вызов на пожар в одном из многоквартирных домов столицы.
На месте происшествия пожарные обнаружили, что горит одна из квартир здания. Спасатели вывели из заполненных дымом помещений семь человек, двое из которых пострадали и были переданы медикам. Около полуночи пожар был ликвидирован, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
В Госполиции агентству LETA подтвердили, что в результате пожара в центре Риги пострадали люди. Также была спасена собака.
Первоначальная информация свидетельствует о том, что пожар в квартире, возможно, начался из-за оставленной без присмотра свечи.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Кайминьш получил ожог 10% тела. Об этом свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV. В пожаре пострадал ещё один человек.