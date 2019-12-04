Пожар в квартире Кайминьша: стало известно, как депутат получил ожоги рук

Принадлежащий Кайминьшу портал Rītakafija.lv 2 декабря сообщил в Facebook, что Кайминьш находится в больнице с ожогами рук и проведет там минимум три дня.

"Надышался дымом, пока пытался сам справиться с пламенем", - говорится в записи.

Напомним, в воскресенье в 20:47 VUGD получила вызов на пожар в одном из многоквартирных домов столицы.

На месте происшествия пожарные обнаружили, что горит одна из квартир здания. Спасатели вывели из заполненных дымом помещений семь человек, двое из которых пострадали и были переданы медикам. Около полуночи пожар был ликвидирован, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

В Госполиции агентству LETA подтвердили, что в результате пожара в центре Риги пострадали люди. Также была спасена собака.

Первоначальная информация свидетельствует о том, что пожар в квартире, возможно, начался из-за оставленной без присмотра свечи.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.