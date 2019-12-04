Полиция начала административное дело о возможном избиении первоклассника в Иецаве

Представитель Госполиции Земгальского региона Арлита Долга рассказала, что в Баускском участке об упомянутом случае 28 ноября начато административное делопроизводство. Полиция назначит экспертизу для установки степени тяжести телесных повреждений, после чего будет принято решение о дальнейшем направлении дела.

Как рассказала в передаче Bez Tabu телеканала TV3 мать мальчика, 13 ноября в образовательном учреждении к школьнику подошел старший мальчик, который ударил его несколько раз по лицу, травмировав нос. Согласно словам матери, в больнице было констатировано, что у ребенка поверхностные травмы головы и сломан нос.

Директор Иецавской основной школы Айя Семенова указала, что имеющиеся в распоряжении школы факта не свидетельствуют, что ситуация произошла в помещениях образовательного учреждения.

"Мы опросили школьников, однако нет ни одного показания или информации, что что-то произошло. Это ситуация, в которой никто действительно ничего не знает о данном факте," - сообщила она.