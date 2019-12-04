"Слишком дорого": вице-мэр поручил юристам как можно быстрее расторгнуть договор с Rīgas karte

После ознакомления с аудитами RS и оценкой независимых экспертов становится совершенно ясно, что рижане значительно переплачивают за транспортные услуги, сказал он.

Клейнс считает, что не нужно "спекулировать тенденциозно искаженной в СМИ информацией о якобы планируемой отмене скидок для той или иной группы населения", но нужно понимать, что

RS дотируют не депутаты Рижской думы, а рижане своими налогами.

Причем с такими дотациями, как сейчас, бесплатный проезд должен полагаться всем рижанам, а не отдельным группам.

Клейнс считает, что RS нужно отказаться от "устаревшей, дорогой и нерентабельной системы э-талона", от невыгодных условий страхования транспорта.