Ср, 4.12.2019
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"Слишком дорого": вице-мэр поручил юристам как можно быстрее расторгнуть договор с Rīgas karte

Э-талоны. Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Заместитель председателя Рижской думы, держатель долей капитала муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme (RS) Друвис Клейнс (депутатский блок "Риге!") поручил юристам рассмотреть возможность как можно более скорого расторжения договора с Rīgas karte, обеспечивающим систему э-талонов в транспорте. Об этом рассказал агентству LETA сам Клейнс.

После ознакомления с аудитами RS и оценкой независимых экспертов становится совершенно ясно, что рижане значительно переплачивают за транспортные услуги, сказал он. 

Клейнс считает, что не нужно "спекулировать тенденциозно искаженной в СМИ информацией о якобы планируемой отмене скидок для той или иной группы населения", но нужно понимать, что

RS дотируют не депутаты Рижской думы, а рижане своими налогами.

Причем с такими дотациями, как сейчас, бесплатный проезд должен полагаться всем рижанам, а не отдельным группам. 

Клейнс считает, что RS нужно отказаться от "устаревшей, дорогой и нерентабельной системы э-талона", от невыгодных условий страхования транспорта.

Вице-мэр понимает, что за расторжением договора могут последовать штрафные санкции, и ждет заключения юристов. 

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