"Слишком дорого": вице-мэр поручил юристам как можно быстрее расторгнуть договор с Rīgas karte

Заместитель председателя Рижской думы, держатель долей капитала муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme (RS) Друвис Клейнс (депутатский блок "Риге!") поручил юристам рассмотреть возможность как можно более скорого расторжения договора с Rīgas karte, обеспечивающим систему э-талонов в транспорте. Об этом рассказал агентству LETA сам Клейнс.
После ознакомления с аудитами RS и оценкой независимых экспертов становится совершенно ясно, что рижане значительно переплачивают за транспортные услуги, сказал он.
Клейнс считает, что не нужно "спекулировать тенденциозно искаженной в СМИ информацией о якобы планируемой отмене скидок для той или иной группы населения", но нужно понимать, что
RS дотируют не депутаты Рижской думы, а рижане своими налогами.
Причем с такими дотациями, как сейчас, бесплатный проезд должен полагаться всем рижанам, а не отдельным группам.
Клейнс считает, что RS нужно отказаться от "устаревшей, дорогой и нерентабельной системы э-талона", от невыгодных условий страхования транспорта.
Вице-мэр понимает, что за расторжением договора могут последовать штрафные санкции, и ждет заключения юристов.