Министр: лидеры стран НАТО показали политическое единство

Уже сообщалось, что, несмотря на первоначальные возражения Турции, лидеры НАТО утвердили в среду новые планы обороны Польши и стран Балтии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столненберг.

По словам Ринкевича, лидеры стран НАТО говорили о необходимости укрепления альянса и сохранения единства.

"Многие ожидали драмы, но произошло обратное.

Учитывая ранее прозвучавшие мнения о том, что на саммите НАТО могут быть неприятные неожиданности, неожиданностью можно считать тот факт, что саммит прошел в открытой, конструктивной и позитивной атмосфере. Все решения, которые нужно было утвердить, утверждены без дискуссий", - рассказал Ринкевич.

На вопрос о том, как проходили переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и выяснились ли причины, по которым он собирался не поддержать планы обороны Польши и стран Балтии, Ринкевич ответил, что не сомневался в том, что решение будет найдено.

"Пересмотренные планы были утверждены, политические препятствия сняты, формальности будут закончены, и мы сможем очень спокойно жить дальше и действовать в режиме, предусмотренном в документах по планированию", - сказал министр.